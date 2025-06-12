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大開眼界…男神小布挑戰F1賽車 才知車神有多強

記者陳穎／綜合報導
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布萊德彼特出席國際記者會，神采奕奕。（圖／華納兄弟提供）
布萊德彼特出席國際記者會，神采奕奕。（圖／華納兄弟提供）

小布」布萊德彼特（Brad Pitt）主演新片「F1電影」（F1），11日凌晨於墨西哥舉行國際線上記者會，他頂著小平頭、穿著粉紅上衣搭配黃色長褲，又潮又亮眼。他招認自己就是賽車迷，本來還很自豪車技，但拍了電影才大開眼界，「真正上場才知道，他們才是真正的『車神』。」

小布和導演約瑟夫柯金斯基（Joseph Kosinski）、製片傑瑞米克萊納（Jeremy Renner）、以及主演凱莉康頓（Kerry Condon）、丹森伊卓斯（Damson Idris）一同現身記者會，暢談拍片點滴與賽車現場實境體驗，傑瑞米克萊納還大秀好幾段西班牙文，讓全場驚艷。

小布在片中飾演退休的F1車手，實際駕駛F1賽車才知道賽車手有多強，他說：「他們能以每小時約290公里過彎，承受5G的重力加速度，還能保持精準控制，這種能力真的令人震驚！」至於拍攝過程是否幻想自己也能成為職業車手？小布笑說：「如果我年輕一點，我想我會走上那條路。」

導演柯金斯基補充，為了拍出真實感，劇組研發了特製輕型攝影機，直接安裝在車手頭盔前方及車體上，實地在英國銀石賽道拍攝，力求讓觀眾「身臨其境」。凱莉則分享，她從角色中學到了對自己才華的堅持信念：「不要去管別人的評價，只要你知道自己最優秀，堅定地相信自己。」她還提到，F1世界的合作讓她認識到教育的平等重要性，許多女性工程師通過努力學習站上了賽場的核心崗位。

凱莉康頓回憶起在匈牙利拍攝終點線場景時，感受到團隊合作的強烈默契：「現場每個人都超緊張，因為我們被警告，不能碰到任何一輛車，否則那支車隊會被取消資格。拍完那一刻，我真的感受到『我們是一個團隊』，不只是角色。」

丹森伊卓斯則說：「這不只是電影，而是一種文化，一種精神。我們很幸運可以直接向世界冠軍路易斯．漢米爾頓請益，他給我們很多的幫助。」電影「F1電影」6月25日在台上映。

布萊德彼特讓全場粉絲陷入瘋狂。（圖／華納兄弟提供）
布萊德彼特讓全場粉絲陷入瘋狂。（圖／華納兄弟提供）

F1 小布 賽車

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