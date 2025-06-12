傑米福克斯獲BET終極偶像獎 淚謝女兒

奧斯卡影帝傑米福克斯獲頒終極偶像獎，他上台受獎時，忍不住激動落淚。(美聯社)

奧斯卡 影帝傑米福克斯(Jamie Foxx)日前在娛樂電視大獎(BET Awards)頒獎典禮，獲頒終極偶像獎(Ultimate Icon Award)，他上台受獎時，忍不住激動落淚。

經過傳奇歌手史提夫汪達(Stevie Wonder)介紹後，福克斯領獎時難掩激動情緒表示：「上帝很好，我們過去總是視為理所當然，我甚至難以表達我從大家身上感受到的愛心。」

福克斯2023年因腦出血中風 ，所幸最終痊癒，在2024年Netflix 推出的特別節目「Jamie Foxx: What Had Happened Was...」，福克斯透露原本以為自己會成為影迷悼念的對象；他說：「老實說當我看到節目時，我心想天啊，原本可能就是我，但不知道我為何經歷這些，但我知道我有第二次機會，我絕不會放棄這次的機會。」

福克斯繼續說道：「我保證，再給我一次機會，無論讓我經歷這些的原因是什麼，我保證我會做對，我會在所有人面前做對的事，因為我知道有許多時候，一旦我們成功就會忘了自己的初衷。」

接著話題一轉，福克斯感謝他的家人，尤其親愛的妹妹；他說：「當我經歷這一切時，她放棄一切以便能夠全心照顧哥哥。」

接著福克斯提及愛女更是情緒激動淚流滿面：「我美麗的女兒柯琳(Corinne)，說再多都不夠，你總是在後座，但是每當需要有人領頭，你就會出來引領方向，是你讓我可以站在這裡，我不能再哭了，但我還停不下來。」