泰勒絲驚爆祕婚 球星男友婚禮邀請函露餡？

泰勒絲(右) 和球星男友崔維斯被爆低調祕婚。(美聯社)

美國流行天后泰勒絲 （Taylor Swift）在去年底結束盛大的「時代巡演」後，暫時告別舞台，她過去情史豐富，15年換了12任男友，現在和NFL 球星男友崔維斯·凱爾斯（Travis Kelce）交往快兩年，感情甜蜜又穩定，近日驚爆兩人竟低調祕婚。

凱爾斯的好友、芝加哥 熊隊球員科爾·克梅特（Cole Kmet）上周舉辦婚禮，婚禮策畫人艾莉·諾托利（Ellie Nottoli）在社群平台分享當天現場的細節時，分享了一張邀請函的信封，上面以優雅的書法寫著「Taylor & Travis Kelce」（泰勒與崔維斯·凱爾斯），分配至第13桌，瞬間引爆粉絲的想像力。

不少粉絲見狀興奮留言：「泰勒凱爾斯？！她改姓了嗎？！」、「是不是已經結婚了？」但也有理性網友表示，這種寫法在婚禮上很常見，即便情侶尚未結婚，也會為了美感或簡潔這樣寫名字。一位網友指出：「我和男友也會這樣寫，但我們還沒結婚。」甚至有人認為如果真的結婚：「應該寫成『Travis & Taylor Kelce』才對。」

外界對這對話題情侶的未來走向關注不已。一位知情人士早前對「每日郵報」透露：「大家都在等待崔維斯向泰勒的父母提親，據說她的家人對這段關係非常支持，已經迫不及待想看到他們訂婚。」雖然目前還沒有明確的動靜，但據悉「這一天遲早會到來」。