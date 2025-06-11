我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

川普：將片面敲定稅率 各國要嘛接受要嘛拉倒

美中達成協議 通膨低於預期 史指仍收跌

一封邀請函露餡 泰勒絲驚爆祕婚

記者陳穎／即時報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
泰勒絲(右) 和球星男友崔維斯被爆低調祕婚。(美聯社)
泰勒絲(右) 和球星男友崔維斯被爆低調祕婚。(美聯社)

美國流行天后泰勒絲（Taylor Swift）在去年底結束盛大的「時代巡演」後，暫時告別舞台，她過去情史豐富，15年換了12任男友，現在和NFL球星男友崔維斯·凱爾斯（Travis Kelce）交往快2年，感情甜蜜又穩定，近日驚爆兩人竟低調祕婚。

凱爾斯的好友、芝加哥熊隊球員科爾·克梅特（Cole Kmet）上周舉辦婚禮，婚禮策劃人艾莉·諾托利（Ellie Nottoli）在社群平台分享當天現場的細節時，分享了一張邀請函的信封，上面以優雅的書法寫著「Taylor & Travis Kelce」（泰勒與崔維斯·凱爾斯），分配至第13桌，瞬間引爆粉絲的想像力。

不少粉絲見狀興奮留言：「泰勒凱爾斯？！她改姓了嗎？！」、「是不是已經結婚了？」但也有理性網友表示，這種寫法在婚禮上很常見，即便情侶尚未結婚，也會為了美感或簡潔這樣寫名字。一位網友指出：「我和男友也會這樣寫，但我們還沒結婚。」甚至有人認為如果真的結婚：「應該寫成『Travis & Taylor Kelce』才對。」

外界對這對話題情侶的未來走向關注不已。一位知情人士早前對「每日郵報」透露：「大家都在等待崔維斯向泰勒的父母提親，據說她的家人對這段關係非常支持，已經迫不及待想看到他們訂婚。」雖然目前還沒有明確的動靜，但據悉「這一天遲早會到來」。

泰勒絲

上一則

新婚被問「想離婚嗎」 陸男星：妻想讓我滾出家

下一則

凱蒂佩芮與情斷奧蘭多布魯 交往9年育有1女因壓力分手

延伸閱讀

男多次闖私宅稱「她是我小孩媽媽」 泰勒絲申請限制令獲准

男多次闖私宅稱「她是我小孩媽媽」 泰勒絲申請限制令獲准
加州這家墨西哥餐廳 伊麗莎白泰勒享有私人包廂

加州這家墨西哥餐廳 伊麗莎白泰勒享有私人包廂
泰勒絲買回前6張專輯版權：每一首音樂真正屬於我了

泰勒絲買回前6張專輯版權：每一首音樂真正屬於我了
全美音樂獎 ／怪奇比莉猛奪7獎 泰勒絲6提0中 粉絲抱屈

全美音樂獎 ／怪奇比莉猛奪7獎 泰勒絲6提0中 粉絲抱屈

熱門新聞

劉宇寧（右）下部劇是搭檔有著「萬年不紅體質」封號的李一桐。（取材自微博）

才因「折腰」暴紅…劉宇寧下部劇搭「萬年不紅體質」的她 粉絲憂翻車

2025-06-08 07:00
宏仁集團總裁王文洋的包養女大生案開庭，他並未出席。本報資料照

王文洋包養女大生開庭…白皙美眉控「生理期也不放過」

2025-06-04 09:45
75歲薛家燕走出人生低谷，找到幸福。圖／摘自薛家燕微博

女星前夫外遇3年…想不開高樓尋死 現是億萬富婆　　

2025-06-08 15:52
「小哈利」庾恩利穿肚兜上街，被網友偶遇。（取材自微博)

伊能靜兒小哈利「肚兜上街」網：就當他光膀子

2025-06-04 21:15
方媛曾被指是「天王嫂培訓班」的一員且曾經整容。(取材自Instagram)

天王嫂有無整容 兩個女兒「幫忙」證明

2025-06-05 07:00
伊麗莎白·赫莉全裸歡度60歲生日。(摘自Instagram)

最強美魔女是她 全裸歡慶60歲生日

2025-06-10 23:48

超人氣

更多 >
馬斯克向川普公開認錯 親曝後悔發文「我太超過了」

馬斯克向川普公開認錯 親曝後悔發文「我太超過了」
最強美魔女是她 全裸歡慶60歲生日

最強美魔女是她 全裸歡慶60歲生日
洛杉磯宵禁 一圖看受影響區域 華埠多區域在其中

洛杉磯宵禁 一圖看受影響區域 華埠多區域在其中
無視身旁暴亂 華人大媽淡定撿廢瓶 走紅網路

無視身旁暴亂 華人大媽淡定撿廢瓶 走紅網路
ICE包機遣返122中國人 多涉強姦、謀殺、販毒等重罪

ICE包機遣返122中國人 多涉強姦、謀殺、販毒等重罪