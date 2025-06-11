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小布新片演賽車手 親身挑戰F1「才知車神多強」

記者陳穎╱綜合報導
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布萊德彼特出席國際記者會，神采奕奕。（圖／華納兄弟提供）
布萊德彼特出席國際記者會，神采奕奕。（圖／華納兄弟提供）

好萊塢重量級新片「F1電影」（F1 The Movie）日前舉行國際線上記者會，「小布」布萊德彼特（Brad Pitt）頂著小平頭，穿著粉色上衣配鮮黃色長褲，超級亮眼登場。他分享自己就是賽車迷也算自豪自己的技術，但拍了電影才大開眼界，「我們都以為自己會開車，真正上場才知道，他們才是真正的『車神』。」

小布和導演約瑟夫柯金斯基（Joseph Kosinski）、製片傑瑞米克萊納（Jeremy Kleiner）、以及主演、凱莉康頓（Kerry Condon）、丹森伊卓斯（Damson Idris）一同現身，暢談拍片點滴與賽車現場實境體驗，製片傑瑞米克萊納還大秀西班牙文，讓全場驚艷。

在片中飾演退休F1車手的布萊德彼特透露，實際駕駛F1賽車才知道賽車手有多強：「他們能以每小時180英里（約290公里）過彎，承受5G的重力加速度，還能保持精準控制，這種能力真的令人震驚。」他笑說：「我們都以為自己會開車，但真正上場才知道，他們才是真正的『車神』。」他們接受了從F4到F1的階梯培訓，熟悉賽車操作的精準性與先前的挑戰，小布說：「這種下壓力的感覺無與倫比，無法用言語形容，這是我們作為『賽車愛好者』的難忘體驗。」

導演柯金斯基補充，為了拍出真實感，劇組研發特製輕型攝影機，直接安裝在車手頭盔前方及車體上，實地在英國銀石賽道拍攝，力求讓觀眾「身歷其境」。凱莉則分享，她從角色中學到了對自己才華的堅持信念：「無論如何評價，只要你知道自己最終優秀什麼，就要堅定地相信自己。」她還提到，F1世界的配合讓她認識到教育的平等重要性，許多女性工程師通過努力學習站上了賽場的核心崗位。

導演約瑟夫·柯金斯基表示，為了讓觀眾在現場獲得賽車的沉浸感，劇組在情感與技術上都下了很大的功夫，除了創新的攝影系統之外，電影還保留了人性化的幽默與情感複雜性。製片人瑞米·克萊納強調，這次電影就是要挑戰吸引即使不熟悉F1的觀眾也能被故事激發賽車魂。

凱莉康頓回憶起在匈牙利拍攝終點線場景時，感受到團隊合作的強烈默契：「現場每個人都超緊張，因為我們被警告，不能碰到任何一輛車，否則那支車隊真的會被取消資格。拍完那一刻，我真的感受到『我們是一個團隊』，不只是角色，連劇組也是。」

丹森伊卓斯則說：「這不只是電影，而是一種文化，一種精神。我們很幸運可以直接與像世界冠軍路易斯·漢米爾頓請益，他給我們很多的幫助。」

「F1電影」布萊德彼特(左起)、導演瑟夫柯金斯基、丹森伊卓斯、凱莉康頓還有製片傑...
「F1電影」布萊德彼特(左起)、導演瑟夫柯金斯基、丹森伊卓斯、凱莉康頓還有製片傑瑞米克萊納現身墨西哥為電影造勢。（圖／華納兄弟提供）

賽車 F1 小布

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