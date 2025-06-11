荷莉貝瑞認了更年期 自曝找回性生活秘訣

荷莉貝瑞大方談論更年期性生活。（路透資料照片）

現年58歲奧斯卡 史上第一位黑人影后荷莉貝瑞（Halle Berry），在一場女性健康研討會上，分享她過去在沒有接受過適當教育的情況下艱難地度過更年期，以及這促使她創立了女性健康公司。

荷莉貝瑞表示：「54歲時根本不知道自己已經到了更年期，之前看過的醫生都沒提過我會進入更年期。所以我當時有個不切實際的想法，也許我會，大家不要笑我，我覺得我會跳過更年期。」

她坦言到了更年期最痛苦的就是性生活出現大危機，她再也無法從中得到快樂，取而代之的是痛苦嚴重時還會出血，這讓她和另一半都陷入低潮。「當時我真的很害怕，我再也無法享受到自己身上的女性特質，我害怕我已經失去了它。」

她表示，「這需要勇氣去談論它，需要大聲說出來，需要不害怕談論它，需要不感到羞恥，需要允許其他女性談論它，我和我們的伴侶談論它，和我們的老闆談論它，和我們的孩子談論它，需要意識到我們值得擁有它，需要意識到我們被忽視了太久。」她在使用種潤滑凝膠和一種針對骨盆底健康設備之後人生再度發光發熱，「我找回我的親密關係和性生活」。

據悉，荷莉貝瑞曾被問到人生第1次性高潮，「我記得很清楚，我是靠自己的。」當下網友追問是什麼時候發生的事，她回答：「11歲。」荷莉後來解釋，當年的她就跟所有女孩一樣，只是想弄清楚性是怎麼回事。