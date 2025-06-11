觀影說劇╱鯊人魔導演示警：真正怪物不在海裡

「鯊人魔」從女主角賽菲的視角出發，呈現她在極端創傷中喚醒野性求生本能，最終以堅定意志反擊瘋狂殺人魔的過程。（圖／CATCHPLAY提供）

今夏最受矚目的血腥求生驚悚片「鯊人魔」（Dangerous Animals），由「長腿」（Longlegs）製作團隊打造，結合鯊魚災難與連環殺人驚悚雙重元素，首映於北美後獲得爛番茄85%新鮮認證，並入選Letterboxd「血染海水」鯊電影推薦榜。媒體盛讚：「令人無法逃離的心理壓迫，將恐懼從深海帶上岸邊。」

在驚悚搶先看特映會中，片商驚喜安排片中殺人魔「船長」Coser現身與觀眾互動，並設置還原電影情節的「人肉餵鯊拍照區」，現場尖叫聲四起、腎上腺素飆升。觀眾反應熱烈，直呼：「『鯊人魔』緊張刺激，超好看」、「恐怖殺人魔加鯊魚的組合超精彩」、「這就是我要看的新形態鯊魚片」。

「鯊人魔」導演西恩拜倫（Sean Byrne）強調「真正的怪物，不在海裡，而在人心。」他表示，「鯊人魔」不只是一般的鯊電影，更深刻探討暴力如何在人性中誕生。他指出：「鯊魚只是依循本能行動，真正引誘牠們靠近的，是人類自己，透過電影讓觀眾反思，到底誰才是真正的掠食者？」

導演也分享本片靈感源自史蒂芬史匹柏執導的經典電影「大白鯊」（Jaws），並在適逢該片上映50周年之際，致敬原作精神，同時挑戰類型限制。導演西恩拜倫進一步說明，本片從女主角賽菲（Zephyr）的視角出發，呈現她在極端創傷中喚醒野性求生本能，最終以堅定意志反擊瘋狂殺人魔的過程。他警示地表示：「在這部電影裡，待在海裡，或許比待在船上還要安全。」這句話不僅呼應片中驚悚情節，更點出潛藏於人性深處的黑暗，是比鯊更難以捉摸的恐懼來源。

電影「鯊人魔」描述精明且自由奔放的衝浪客賽菲(哈西哈里森 飾)被一名迷戀鯊的連環殺手塔克(傑寇特尼 飾)綁架，這位瘋狂且冷血的殺人魔，把賽菲囚禁於私人漁船上，準備將她作為祭品推入深海，讓饑餓的鯊享受一場血腥的盛宴。在這場人與獸的生死較量中，賽菲必須超越恐懼，盡力逃脫，否則她將成為這場噩夢中的下一個屍體，消失在無盡的海洋中。