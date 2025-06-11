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最強美魔女… 60歲赫莉全裸慶生：最棒生日裝

記者陳穎╱綜合報導
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伊麗莎白·赫莉全裸歡度60歲生日。（取材自Instagram）
伊麗莎白·赫莉全裸歡度60歲生日。（取材自Instagram）

英國知名女星伊麗莎白赫莉（Elizabeth Hurley）於6月10日歡慶60歲生日，並以一張全裸照片震撼網路，展現自信與優雅。她在IG上分享了這張照片，只戴一條項鍊，坐在草地上以手臂與雙腿遮擋重要部位，寫下：「祝我自己生日快樂！」

赫莉在貼文中回顧了自己的一連串里程碑，表示今年對她來說意義非凡。「這已經是一段精彩旅程，我與雅詩蘭黛合作滿30年，擔任乳癌防治運動的全球大使也30年了，同時也是我創立泳裝品牌Elizabeth Hurley Beach的20周年，最重要的是，我戀愛了。」

她現在和63歲美國歌手比利·雷·賽勒斯（Billy Ray Cyrus）熱戀中，他倆於今年4月公開交往消息，到哪都黏TT，也很愛放閃。赫莉表示「我感到無比感恩，擁有世界上最棒的家人與朋友，我穿上最棒的生日裝，慶祝我的60歲」。

據悉，擁有精緻五官及火辣身材的伊莉莎白赫莉22歲開始拍攝電影，90年代因主演喜劇電影「王牌大賤諜」走紅，當紅程度堪比當時的「龐德女郎」，即使現已60歲，依然活躍於影壇，同時還創立海灘服裝品牌，且經營得有聲有色。

乳癌 龐德

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