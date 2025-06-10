洛史都華因病取消美國巡演 發文致歉：我很難過

搖滾明星洛史都華因病取消美國的演唱會。(圖／Live Nation提供)

現年80歲的英國搖滾樂歌手洛史都華(Rod Stewart)日前在Instagram發文，說明取消美國四場巡演，以及重新安排另外兩場演唱會的原因。

貼文寫到：「我必須取消並重新安排我6月接下來的六場演唱會，因為我因為流感 一直在養病。很抱歉我的朋友，我很難過，並對粉絲們任何的不方便致以最誠摯地歉意，我會回到舞台上，並且很快見到你們。」

被取消的演出原訂於6月7日至14日之間，在拉斯維加斯、內華達州斯泰特萊恩(Stateline)舉行，而另外兩場在加州 蘭喬米拉(Rancho Mirage)、帕索羅布爾斯(Paso Robles)的演出重新安排於9月進行。

洛史都華最近在全美音樂獎(American Music Awards)表演，並獲得終身成就獎(Lifetime Achievement Award)，表彰他60多年精采的音樂生涯。

1月底，這位出身蘇格蘭的「搖滾公雞」現身加州英格伍德起亞體育場(Kia Forum)，為洛杉磯 野火救援重建募款慈善義演(FireAid)獻唱。

英國廣播公司新聞部(BBC News)報導，洛史都華定於本月稍晚在格拉斯頓柏立音樂節(Glastonbury Festival)演出，他先前曾說自己有意在2025年年底停止舉辦「大規模的世界巡演」，但他表示「很驕傲、已經準備好，可以為在格拉斯頓柏立的朋友們帶來喜悅與刺激」，預計他的演出將吸引約10萬名粉絲。

今年格拉斯頓柏立音樂節的其他主要表演歌手包括The 1975、尼爾·楊(Neil Young)和奧莉維亞羅德里戈(Olivia Rodrigo)。