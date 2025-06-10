巴爾多尼告「死侍」夫婦 4億求償案遭法官撤銷

賈斯汀巴爾多尼是電影「到我們為止」導演兼男主角。（美聯社）

黑色愛情喜劇「到我們為止」(It Ends With Us)電影男主角兼導演賈斯汀巴爾多尼(Justin Baldoni)，對電影女主角布蕾克萊芙莉(Blake Lively)和她丈夫、「死侍」萊恩雷諾斯(Ryan Reynolds)以及「紐約時報 」(The New York Times)所提出的4億元賠償訴訟，遭法官駁回撤銷。

巴爾多尼是在布蕾克萊芙莉聲稱遭巴爾多尼性騷擾 ，並公開了自己在片場受到的待遇後遭到了報復後，向布蕾克萊芙莉、萊恩雷諾斯和「紐約時報」提告；這起訴訟是針對布蕾克萊芙莉在2024年底對他所提起的性騷擾和報復訴訟的回應。

聯邦法官利曼(Lewis Liman)9日批准了布蕾克萊芙莉團隊提出的撤銷動議，理由是賈斯汀巴爾多尼所提出的民事敲詐勒索、誹謗和虛假陳述的指控在法律上站不住腳。不過，法官允許巴爾多尼的團隊在6月23日之前，提交第二份修改後的訴狀，來解決關於違反默示合同條款和非法侵害契約具的體指控。

蕾克萊芙莉、萊恩雷諾斯和公關萊斯莉斯隆(Leslie Sloane)要求賈斯汀巴爾多尼承擔他們律師費用的請求，在無損權益下遭駁回，這意味著他們也可以重新提出請求。

布蕾克萊芙莉律師在9日向「今日美國」(USA Today)提出的聲明中表示：「今日的判決對布蕾克萊芙莉，以及萊恩雷諾斯、萊斯莉斯隆和紐約時報等那些，遭賈斯汀巴爾多尼與製作公司Wayfarer Parties捲入報復性訴訟的當事人而言，是一次徹底的勝利和平反。」