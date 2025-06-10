男多次闖私宅稱「她是我小孩媽媽」 泰勒絲申請限制令獲准

流行天后泰勒絲。(路透)

科羅拉多州一名男子自稱與流行天后泰勒絲 (Taylor Swift)有私人關係，甚至多次前往天后住處要求見面，讓泰勒絲不堪其騷，向法院申請臨時限制令獲准。

根據今日美國報(USA Today)報導，泰勒絲針對45歲男子華格納(Brian Jason Wagner)申請的限制令於9日獲得洛杉磯高等法院核准。

該限制令禁止華格納騷擾、跟蹤、攻擊或擾亂泰勒絲，並禁止他接觸或靠近泰勒絲本人，以及不得進入泰勒絲住家、座車或工作場所100碼範圍內，效期直至6月30日庭審結束。

根據訴狀，泰勒絲指控華格納曾經多次拜訪住處，並與天后員工進行「令人憂心與威脅」的對話，導致她深陷「隨時會受到傷害的恐懼」。

訴狀強調：「我未曾公開我的住所，也從未與華格納先生分享過我的地址或洛杉磯住處。」並指控：「華格納先生知道我家，還曾經多次企圖闖入、拒絕離開，他宣稱需要進入，此舉讓我擔心自己與家人安全。」

訟狀內容顯示，華格納曾於上個月21日和22日連續兩天出現在泰勒絲位於洛杉磯的豪宅，並「要求親自見到泰勒絲，自稱是來探望一位朋友(特此聲明，純屬謊言)」。

訴狀指控華格納：「多次聲稱住在我家(不實)、與我有戀愛關係(不實)、堅信我是其子之母(不實)，以及需要親自與我見面等所有說法，均屬不實且與現實脫節。」

報導指出，華格納的騷擾行為早在其服刑期間就開始，曾經發過數百封電子郵件給天后，甚至將個人收件地址改為泰勒絲住處。

根據泰勒絲保全人員韋奇(Alex Welch)提供的聲明，華格納將加州新駕照郵寄至天后住處，泰勒絲團隊驚覺其自欺欺人的嚴重性，決定訴諸法律、以絕後患。