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東尼獎紐約揭曉「也許是美好結局」奪最佳音樂劇等6獎

中央社／紐約8日綜合外電報導
達倫克里榮獲東尼獎音樂劇類最佳男主角獎。(路透)
達倫克里榮獲東尼獎音樂劇類最佳男主角獎。(路透)

美國劇場界最高榮譽東尼獎（Tony Awards）8日在紐約舉行頒獎典禮，改編自南韓音樂劇的「也許是美好結局」（Maybe Happy Ending，暫譯）大放異彩，一舉奪得最佳音樂劇等6項大獎。

在慶祝百老匯復甦、走出多年疫情陰霾的夜晚，柯爾埃斯科拉（Cole Escola）和妮可舒辛格（Nicole Scherzinger）分別拿下最佳戲劇男主角獎和最佳音樂劇女主角獎，各自抱走他們人生首座東尼獎。

今年的頒獎典禮於曼哈頓無線電城音樂廳（Radio City Music Hall）舉行，由「魔法壞女巫」（Wicked）女星、曾獲奧斯卡提名的東尼獎得主辛西婭艾利沃（Cynthia Erivo）擔任主持人，表彰今年話題十足、風格多元的入圍作品。

莎拉史努克（Sarah Snook）在改編自英國著名作家奧斯卡．王爾德（Oscar Wilde）小說「格雷的畫像」（The Picture of Dorian Gray）舞台劇，一人演繹全部26個角色，精湛演出為她贏得最佳戲劇女主角獎。莎拉史努克曾以影集「繼承之戰」（Succession）獲得艾美獎（Emmy）劇情類最佳女主角獎。

本季一系列全新劇作與明星陣容吸引1470萬人次走進百老匯劇院，票房總收入達18.9億美元。

以「也許是美好結局」獲得最佳音樂劇導演獎的麥可阿丹（Michael Arden）表示：「無論是百老匯演出還是學校的戲劇表演，請大家走進劇場多多支持。」

以影集「歡樂合唱團」（Glee）嶄露頭角的達倫克里斯（Darren Criss），曾在「美國犯罪故事：凡賽斯遇刺案」（The Assassination of Gianni Versace: American Crime Story）中飾演殺手古納南（Andrew Cunanan）而榮獲艾美獎，這次他憑「也許是美好結局」獲頒最佳音樂劇男主角獎。

妮可舒辛格在眾多強勁對手中脫穎而出，以在「日落大道」（Sunset Boulevard）中飾演過氣明星諾瑪戴斯蒙（Norma Desmond）的角色，榮獲最佳音樂劇女主角獎，擊敗史上獲得最多東尼獎的音樂劇天后奧德拉麥唐納（Audra McDonald）。這部音樂劇也奪下最佳音樂劇翻演獎。

百老匯 艾美獎 奧斯卡

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