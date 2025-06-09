「小丑」傑瑞德雷托涉猥褻少女 9人提控細節曝光

傑瑞德雷托爆出性騷醜聞。（路透資料照片）

曾演出電影「自殺突擊隊」小丑一角，並以「藥命俱樂部」拿下奧斯卡 最佳男配角獎的傑瑞德雷托（Jared Leto），近日被爆出醜聞，涉嫌性騷擾 、猥褻至少9名女性，且大多是在女方「未成年」時期出手。

根據媒體「Air Mail」報導指出，DJ兼服裝設計師艾莉泰爾茲（Allie Teilz）表示，自己17歲時於演唱會後台遭傑瑞德侵犯。還有一名模特兒蘿拉萊魯（Laura La Rue）也爆料，自己在16歲時被傑瑞德雷托要電話，並在她17歲時被迫觀看傑瑞德的裸體。

還有一名匿名受害女子則透露，16歲時在咖啡店被傑瑞德雷托搭訕，後續多次接到對方騷擾電話，甚至被問及猥褻問題。

另外，報導指出，傑瑞德雷托過去曾舉辦指定「18歲以下少女」的派對，同時在派對中鼓勵少女們「裸泳」。一名受害者透露，自己在成年後更收到傑瑞德雷托要求吐口水在「陰莖」上。根據報導指出，傑瑞德雷托的行徑早在圈內流傳，只是受害者未曾舉發。

不過，目前傑瑞德雷托透過發言人否認所有指控，聲稱「從未舉辦過此類活動，也未收到正式申訴」。