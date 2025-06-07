「F1電影」布萊德彼特親自上陣玩命狂飆 首波口碑叫好

「不老男神」布萊德彼特在新片「F1電影」化身霸氣十足「賽道猛獸」。（圖／華納提供）

繼湯姆克魯斯（Thomas Cruise）「捍衛戰士：獨行俠」（Top Gun: Maverick）在台創票房佳績後，導演與製作團隊找來「不老男神」布萊德彼特 （Bradley Pitt）接棒，化身霸氣十足的「賽道猛獸」，在新片「F1 電影」（F1 The Movie）挑戰地表最極限速度，破天荒打造橫跨好萊塢影壇、F1賽車 界的極致夢幻聯動。

該片首波評價解禁，媒體皆給予極高好評，布萊德彼特在「F1電影」中飾演實力獲封「最強遺珠」的賽車手桑尼海耶斯，30年前曾是前途無量的一級方程式新秀車手，職業生涯卻因一場意外而墜入谷底，直到他的昔日隊友、現在是面臨解散危機的車隊老闆魯本塞凡提斯(哈維爾巴登飾，Javier Bardem )上門，給他最後一次機會重返賽道，並拯救自己岌岌可危的車隊。

布萊德彼特在片中成為最年長的一級方程式車手，雖然受到新秀車手的譏笑，但他憑藉多年累積下來的經驗，採取多樣化的戰術逆襲賽場，一舉跌破眾人眼鏡。

他更為了呈現第一視角、最真實的極速視野，直接把性命安全放一旁，開著世界頂級賽車狂催油門，露出超兇眼神霸氣狂瀉，彷彿化身賽道猛獸，與多位現役車手捉對廝殺，在300km/h(186mph)狂飆時火爆對槓，更大膽頂著車毀人亡的恐怖風險玩命演出。