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布萊德彼特成賽道猛獸 狂催油門玩命 時速飆破300km

記者廖福生／即時報導
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布萊德彼特在新片「F1電影」化身霸氣十足「賽道猛獸」。（圖／華納提供）
布萊德彼特在新片「F1電影」化身霸氣十足「賽道猛獸」。（圖／華納提供）

「捍衛戰士：獨行俠」（Top Gun: Maverick）導演與製作團隊找來布萊德彼特（Brad Pitt）接棒，化身霸氣十足的「賽道猛獸」，在新片「F1電影」（F1）挑戰地表最極限速度，破天荒打造橫跨好萊塢影壇、F1賽車界的極致夢幻聯動。

該片首波評價解禁，諸多媒體皆給予極高好評，布萊德彼特在「F1電影」中飾演實力獲封「最強遺珠」的賽車手桑尼海耶斯（Sonny Hayes），30年前曾是前途無量的一級方程式新秀車手，職業生涯卻因一場意外而墜入谷底，直到他的昔日隊友、現在是面臨解散危機的車隊老闆上門，給他最後一次機會重返賽道，並拯救自己岌岌可危的車隊。

布萊德彼特在片中成為最年長的一級方程式車手，雖然受到新秀車手的譏笑，但他憑藉多年累積下來的經驗，採取多樣化的戰術逆襲賽場，一舉跌破眾人眼鏡。

布萊德彼特更為了呈現第一視角、最真實的極速視野，直接把性命安全放一旁，開著世界頂級賽車狂催油門，露出超兇眼神霸氣狂瀉，彷彿化身賽道猛獸，與多位現役車手捉對廝殺，在時速300km狂飆時火爆對槓，更大膽頂著車毀人亡的恐怖風險玩命演出。

布萊德彼特 F1 賽車

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