沒簽婚前協議？小賈爆密謀離婚分產 想靠海莉10億補錢坑

小賈斯汀(左)與海莉共結連理邁入7年，婚姻搖搖欲墜。(取材自Instagram)

小賈斯汀(Justin Bieber)與海莉(Hailey Bieber)共結連理邁入7年，但他近日被爆過去累積5億到10億的財富，全部已蒸發被爆破產。而他的愛妻海莉卻一直很努力工作，還自創美妝品牌「Rhode」，外傳兩人婚姻搖搖欲墜，如果離婚小賈斯汀可以拿到妻子美妝品牌10億的一半，剛好可以化解他的燃眉之急。

海莉於2022年創立個人美妝品牌「Rhode」，日前以高達10億美元的價格賣給美妝大廠「e.l.f. Beauty」，交易後她繼續擔任Rhode的創意總監。

「Page Six」報導，小賈斯汀和海莉並沒有簽署婚前協議，根據加州 法律，婚姻期間積累的資產可視為共同財產，換言之如果他倆離婚，小賈斯汀可以獲得「Rhode」收益的一半。不過海莉卻相當吃虧，可能無法拿到小賈婚前累積的音樂版權收益，因為他在2023年便將整個音樂版權賣給Hipgnosis Songs Capital，其他在婚前創作的歌曲，則屬於他個人資產。

小賈斯汀最近壞事頻傳，不僅欠前經紀人高達100萬薪資，還積欠巡迴演唱會的主辦單位AEG高達2400萬債務。更糟的是，他對老婆和兒子似乎漠不關心，竟疑似在家呼大麻 ，讓外界很擔心寶寶的健康，也懷疑他現在的狀態是否正常。

他目前仍到處參加派對，跑去夜店參加好友珍妮·尼利亞·惠里(Sexyyy Red)的生日派對，大方公開親吻她，被網友指毫無邊界感。日前又在一名17歲女星雅瑞安娜·葛林布雷(Ariana Greenblatt)的美照貼文下留言「我愛你」，而該名網紅被指根本就長得像是他是舊愛席琳娜(Selena Gomez)，網友認為他完全不尊重老婆，算是精神出軌。