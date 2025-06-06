「超迷你短褲」打歌驚豔粉絲 莎賓娜卡本特辣掀話題

莎賓娜卡本特的美腿是有目共睹。(歐新社資料照片)

「美式甜心」莎賓娜卡本特(Sabrina Carpenter)在新歌MV中穿著超迷你短褲，不僅讓粉絲驚豔、引爆話題，更帶動今夏穿搭流行。

「今日美國報」報導，去年夏天以「濃縮咖啡」(Espresso)席捲各大音樂排行榜的26歲歌手卡本特在Instagram上傳一段影片，內容顯示她身穿白色襯衫，搭配露出翹臀「微笑線」的單寧短褲，獨自在荒野沙漠中攔車，顯得性感火辣。卡本特表示，這段影片與她的新單曲「Manchild」有關，他在另一篇貼文中寫道，「這首歌是關於你們的！！」

卡本特並未開創超短褲潮流，但她近期的社群貼文確實帶動這股復古流行。高檔女裝服飾品牌「自由人」(Free People)去年3月曾在社群媒體 上推廣自家的迷你單寧短褲，但未收穫效益；五個月後，卡本特發行「微甜」(Short n' Sweet)專輯。

「自由人」的顧客在該公司的社群媒體貼文評論區中寫道，這麼短的短褲並不適合普通女性。不過，眾人對卡本特的穿搭反應截然不同，許多服飾品牌、粉絲，甚至當初反對超短褲的人，都對她讚譽有佳。一名網友在卡本特的貼文下方留言寫道：「若我煞車太快，來令片可能脫落。」

這並非卡本特首次引領流行風潮，她對閃亮飾品與蕾絲情有獨鍾，甚至在她的第六張錄音室專輯「微甜」發行之前，就已開始穿著蕾絲睡衣、長版西裝裙、吊帶襪馬甲、迷你裙和熱褲等。

卡本特去年10月接受「時代」(TIME)雜誌訪問時說：「我一直崇尚女性氣質，如果現在這代表馬甲、吊帶襪、毛絨浴袍等，那就是其真諦。」