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貝克漢家族大和解 羅密歐終於分手哥哥前任

記者陳穎／即時報導
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羅密歐帶著女友金恩出席家族活動，手還放在她的翹臀上。(摘自Instagram)
羅密歐帶著女友金恩出席家族活動，手還放在她的翹臀上。(摘自Instagram)

「足球金童」貝克漢5月2日歡度50歲大壽，本該是全家歡聚的榮耀時刻，卻因一場「兄弟三角戀」風暴鬧得雞犬不寧。二兒子羅密歐高調帶女友金恩(Kim Turnbull)出席家族活動，但她其實是大哥布魯克林的「前任」，導致布魯克林氣到缺席家族活動，引爆家族史上最激烈內鬥，布魯克林不僅拒絕出席父親壽宴，更向弟弟撂下狠話：「只她在，我絕不出現！」

22歲的羅密歐頂著「貝克漢家顏值擔當」光環，卻因新戀情徹底踩中家族禁忌！他高調交往的金恩，不僅是自己前女友的閨蜜，更是大哥曾認真交往過的前任。更勁爆的是，布魯克林私下向友人痛批：「她當初接近我就別有用心，現在又盯上我弟弟！」而護愛心切的羅密歐則反嗆：「我的感情輪不到別人指手畫腳！」

羅密歐終究還是愛著大哥和家人，他和金恩在交往7個月後正式分手了，據友人透露，這段戀情在他爸爸50歲生日後就「失敗」了。兩人之間仍然保持著「友好」的關係，但強調他們的分手與貝克漢家族不和無關 。「羅密歐和金都很年輕，他們在一起度過了一段美好的時光，但在那個年紀，感情不會永遠長久，所以他們決定分手」。

貝克漢

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