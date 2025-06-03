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馬斯克爆捐精給日本女歌手 濱崎步被點名罕親自回應

記者陳穎／綜合報導
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濱崎步育有兩個小孩，但生父至今未公開。(取材自Instagram)
濱崎步育有兩個小孩，但生父至今未公開。(取材自Instagram)

特斯拉執行長馬斯克近日退出政府效率部運作，回歸企業家本行，而馬斯克的感情和家庭也是爭議不斷，與他育有一子的網紅聖克萊爾爆料，馬斯克與一名日本流行歌手也有孩子，還曾誇下豪語「願意捐精給任何人」。這個爆料引發熱烈討論，甚至有人揣測「日本流行女歌手」可能是濱崎步。

馬斯克還曾告訴聖克萊爾，自己在世界各地都有子女，其中一名孩子的母親是日本流行歌手，他說他願意將自己的精子捐給任何想要孩子的人，「他表現的這只是利他主義行為，他總是覺得這些人應該多生孩子。」

沒想到，「流行天后」濱崎步因為至今都沒有公布孩子的生父是誰，就有不少網友認為她就是馬斯克孩子的媽，她無奈在社群限時動態否認，直接說「我孩子的父親不是伊隆・馬斯克先生」。

濱崎步在第一則限動說，「我一直保持沉默，但差不多該發聲了？」接著第二則說，「我孩子的父親不是伊隆・馬斯克先生。」濱崎步的第三則限動口氣較為輕鬆，「不過呢，我懂的，有些人覺得這很像我。連我媽都笑說，『這則新聞看起來好像在說你耶』。老實說，如果我是別人，大概也會說『這是AYU吧？』」

濱崎步對傳言予以否認，她說，「但是，錯的事情就是錯的。與我的形象無關。為了將來我的孩子Google的時候不會看到錯誤資訊，我現在要好好澄清。以上。」

濱崎步曾於2020年1月公布自己於2019年底生下第一個孩子；2021年5月，她通過官方粉絲俱樂部網站報告，於當年春天迎來了第二個孩子，兩個孩子都是同一個父親，孩子生父沒有公開身份。

馬斯克爆捐精給「日本流行歌手」。（美聯社）
馬斯克爆捐精給「日本流行歌手」。（美聯社）

馬斯克 日本 特斯拉

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