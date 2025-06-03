休傑克曼新歡首露面 知三當三「鳩占鵲巢」逼走前妻

休傑克曼（右）與薩頓佛斯特（左）合作時兩人都是已婚身分。(取材自Instagram)

「金鋼狼」休傑克曼(Hugh Jackman)於2023年與大他13歲的女星黛博拉李(Deborra-Lee)離婚，結束兩人27年婚姻。休傑克曼不久後就被拍到與新女友薩頓佛斯特(Sutton Foster)約會，雙方在都還有婚姻就在一起，陷入雙不倫，休傑克曼淪世紀大渣男。

薩頓佛斯特是知名舞台劇 演員，她和休傑克曼就是因為從2022年開始演「Music Man」假戲真愛，黛博拉李日前更直接說出會離婚的原因就是休傑克曼外遇，薩頓佛斯特瞬間成為「知三當三」的綠茶。英國「每日郵報」報導，薩頓佛斯特並未因風波而躲起來，她依舊出席近日舉行的第69屆年度戲劇桌獎頒獎典禮，紅毯上獨自亮相，依舊光彩奪目，但她刻意避開媒體，拒絕回答提問，快閃離開紅毯。

有報導指出，薩頓佛斯特正在「慢慢地將她的物品搬進」休傑克曼位於紐約的頂層公寓，諷刺的是，這棟公寓就是黛博拉李和休傑克曼在2022年一起購買的愛巢。據悉，黛博拉李對於薩頓佛斯特把她過去的回憶和財產「占為己有」覺得不適和震驚，也對前夫的薄情感到心寒，只有「傷心欲絕」可以形容她的感受。