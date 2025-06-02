「高校十八禁」性感女星賣香皂 號稱含她的洗澡水

席德妮史威尼推出含有她洗澡水的香皂，引發質疑。(路透資料照片)

以HBO影集「高校十八禁」（Euphoria）走紅的席德妮史威尼（Sydney Sweeney）與天然男士沐浴品牌Dr. Squatch合作，推出含有她洗澡水的限量版香皂。

去年10月，Dr. Squatch一則廣告播出席德妮史威尼在浴缸泡澡的畫面大受歡迎，激起開發這一新產品的靈感。

史威尼在Instagram貼文中寫到，「@drsquatch的廣告推出後，你們一直詢問我的洗澡水……，所以我們保留下來了。」

這款名為「Sydney's Bathwater Bliss」的限量版香皂將於6月6日中午12時在Dr. Squatch官網限時開賣，一塊售價8元。

產品說明寫到，這是「地球上兩個最棒地方的完美結合：戶外和席德妮史威尼的浴缸。」該款香皂由沙子、海鹽和乳木果油製成，史威尼的洗澡水在成分表上被列為「故事元素」，稱其為「大自然最好的催情劑之一」。

(取材自Instagram)

香皂混合松樹、花旗松（Douglas fir）和泥土苔癬香味，以及「一些些」的史威尼洗澡水。

Dr. Squatch在Instagram貼文中表示：「為什麼？因為你們大家不會停止詢問。」該公司還分享一些「瘋狂的粉絲信件」，包括用史威尼的洗澡水為盆栽澆水或作為眼藥水使用的驚人要求。

史威尼表示：「當你的粉絲開始詢問你的洗澡水時，你可以忽略，或是將洗澡水做成一塊Dr. Squatch的香皂。」

這一新產品在史威尼的Instagram留言區引發不同的反應，許多人批評稱「噁心」，一些人表示不相信。史威尼本人則支持這一新款香皂，表示「奇怪得很棒」，是一款「難忘」的產品。