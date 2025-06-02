饒舌天后為6歲女兒聘司機 月薪1萬美元 全網搶應徵

卡蒂·B向來都是以炫富方式養育孩子。(路透)

美國饒舌天后卡蒂·B(Cardi B)向來愛炫富，從小就給女兒愛馬仕 柏金包、香奈兒當禮物，近日在社群平台分享養育3名子女的高昂花費，並疑似回應前夫Offset申請配偶扶養費的消息。現年32歲的她語氣直率地表示：「想知道孩子們的帳單？開始加總吧！」

卡蒂·B與前夫育有3名子女，包括6歲的女兒Kulture、3歲的兒子Wave、8個月大的女娃Blossom，她透露，孩子們的生活極為講究，連司機都是專屬聘請，「孩子們有自己的司機，司機的月薪是1萬美元，是簽約制的。」

她表示，前夫並未為6歲女兒的私立學校學費出一分錢，而該學費高達4萬5000美元。此外，她的孩子們每周還接受4次家教輔導。「大女兒上鋼琴課每小時要價300美元，一周要上三堂課，至於體操課、還有兒子的拳擊課我也都自己付。」

卡蒂·B進一步詳細說明了與孩子相關的更多費用，「我的表妹負責照看 Wave 和 Kulture，她每周的工資是3000美元，小女兒有自己的保姆，她只在白天工作，每班的工資為500美元」。

她更不開心表示，「這些費用還不包括食物，我的孩子有一位私人廚師，他從早上7點到下午5點來，是我付錢的，因為我家裡的人沒有時間做飯」。

儘管卡蒂·B未說明說是否針對前夫採取法律行動，但她此次發言明顯意在駁斥前夫可能提出的經濟需求，強調自己長期一手負擔孩子們的生活與教育費用。不少網友則直呼：「雖然聽起來養孩子很辛苦，但我好想當司機」、「這種養孩子的方法是被當盤子嗎」、「投胎對比努力重要」。