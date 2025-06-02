我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

「央行界教父」費雪辭世 柏南克、德拉基都是他的學生

上海迪士尼打架 情侶與1家3口因拍照起爭執

饒舌天后為6歲女兒聘司機 月薪1萬美元 全網搶應徵

記者陳穎／即時報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
卡蒂·B向來都是以炫富方式養育孩子。(路透)
卡蒂·B向來都是以炫富方式養育孩子。(路透)

美國饒舌天后卡蒂·B(Cardi B)向來愛炫富，從小就給女兒愛馬仕柏金包、香奈兒當禮物，近日在社群平台分享養育3名子女的高昂花費，並疑似回應前夫Offset申請配偶扶養費的消息。現年32歲的她語氣直率地表示：「想知道孩子們的帳單？開始加總吧！」

卡蒂·B與前夫育有3名子女，包括6歲的女兒Kulture、3歲的兒子Wave、8個月大的女娃Blossom，她透露，孩子們的生活極為講究，連司機都是專屬聘請，「孩子們有自己的司機，司機的月薪是1萬美元，是簽約制的。」

她表示，前夫並未為6歲女兒的私立學校學費出一分錢，而該學費高達4萬5000美元。此外，她的孩子們每周還接受4次家教輔導。「大女兒上鋼琴課每小時要價300美元，一周要上三堂課，至於體操課、還有兒子的拳擊課我也都自己付。」

卡蒂·B進一步詳細說明了與孩子相關的更多費用，「我的表妹負責照看 Wave 和 Kulture，她每周的工資是3000美元，小女兒有自己的保姆，她只在白天工作，每班的工資為500美元」。

她更不開心表示，「這些費用還不包括食物，我的孩子有一位私人廚師，他從早上7點到下午5點來，是我付錢的，因為我家裡的人沒有時間做飯」。

儘管卡蒂·B未說明說是否針對前夫採取法律行動，但她此次發言明顯意在駁斥前夫可能提出的經濟需求，強調自己長期一手負擔孩子們的生活與教育費用。不少網友則直呼：「雖然聽起來養孩子很辛苦，但我好想當司機」、「這種養孩子的方法是被當盤子嗎」、「投胎對比努力重要」。

愛馬仕

上一則

「驚奇四超人」隱形女當媽了 凡妮莎寇比挺孕肚現身

下一則

瘋傳熱戀Twice日本成員 GD打破沉默回應了

延伸閱讀

40歲艾薇兒變胖大一號 臃腫影片瘋傳

40歲艾薇兒變胖大一號 臃腫影片瘋傳
單依純模仿天后唱腔二連霸 遭酸「低配版王菲」

單依純模仿天后唱腔二連霸 遭酸「低配版王菲」
模仿天后唱腔？ 單依純「歌手2025」雖二連霸 被吐槽「低配版王菲」

模仿天后唱腔？ 單依純「歌手2025」雖二連霸 被吐槽「低配版王菲」
日本AV天后赴中毛筆寫4字撈千萬人民幣 12年後說出實情

日本AV天后赴中毛筆寫4字撈千萬人民幣 12年後說出實情

熱門新聞

劉嘉玲與老師同學餐敘。（取材自小紅書）

劉嘉玲素顏回鄉慶「60」同學會 合照網看傻：這狀態絕了

2025-05-24 02:10
藍心妍外型出色，還是富二代。(摘自Instagram)

「肉蒲團」女星19歲陪睡導演 淡出香港現況曝

2025-05-06 00:33
張凌赫是公認的「親嘴天才」。(取材自微博)

被拷問「拍吻戲啥感覺？」 「親嘴天才」張凌赫「幾句話」化解尷尬

2025-05-25 08:00
貝克漢夫妻家族大崩裂(左圖)，決裂大兒子布魯克林和媳婦。(取材自Instagram)

貝克漢家有驚世媳婦 戀愛腦兒子「棄母保妻」斷絕關係

2025-05-25 22:17
宋祖兒(右)透露劉宇寧在片場「不看手機、不拿劇本」。(取材自微博)

「折腰」片場不看手機、不拿劇本… 劉宇寧「沉浸式拍劇」衝熱搜

2025-05-26 22:32
趙麗穎為「在人間」挑戰多重人格。(取材自微博)

趙麗穎「在人間」演技挨批「像矽膠人」 男一被讚凍齡

2025-05-30 02:30

超人氣

更多 >
鍾漢良悔拒演「甄嬛傳」 導演記仇14年這部戲被虐失聲

鍾漢良悔拒演「甄嬛傳」 導演記仇14年這部戲被虐失聲
綠手指／這6種水果好種成熟快 園藝愛好者易上手

綠手指／這6種水果好種成熟快 園藝愛好者易上手
孫中山長孫女孫穗瑛在美辭世 曾致函馬英九談孫家後代嫡庶分

孫中山長孫女孫穗瑛在美辭世 曾致函馬英九談孫家後代嫡庶分
烏版木馬屠城 俄41架戰略轟炸機被毀損失70億美元

烏版木馬屠城 俄41架戰略轟炸機被毀損失70億美元
英航空服員在機上「全裸跳舞」 被綁在頭等艙從舊金山飛到倫敦

英航空服員在機上「全裸跳舞」 被綁在頭等艙從舊金山飛到倫敦