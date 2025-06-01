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離婚又再婚 葛妮絲派特洛當繼母：後悔沒早點住在一起

記者陳穎／即時報導
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葛妮絲·派特洛難得分享育兒經。(歐新社)
葛妮絲·派特洛難得分享育兒經。(歐新社)

52歲奧斯卡影后葛妮絲·派特洛（Gwyneth Paltrow）與前夫、酷玩樂團主唱克里斯·馬汀（Chris Martin）育有一雙兒女，女兒艾波（Apple）今年20歲，兒子摩西（Moses）則是19歲。

她近日接受《時人》（People）雜誌訪問，難得分享自己養育孩子的方針。她表示，從孩子年幼時就鼓勵他們「忠於自己」，即便她本人未必認同他們的選擇。她說：「我真的鼓勵他們忠於自我，勇於做他們認為正確的事。即使我不同意，他們也可以勇敢地對我說『不』，甚至挑戰我。」

雖然身為國際巨星和影后，葛妮絲在家庭中仍是再平凡不過的母親。她坦言：「我想我犯過的所有錯誤，大多來自於聽信別人的建議，比如『為你好』或『你不該這樣做』，我也曾做過這樣的錯誤選擇。」

2018年1月，她與電視劇製作人布拉德·法爾查克（Brad Falchuk）再婚。布拉德有一個20歲的女兒伊莎貝拉（Isabella）和一位18歲的兒子布羅迪（Brody）。談到當繼母的經歷，她坦承一開始並不容易：「我花了好幾年才和丈夫的孩子建立信任。我其實很後悔我們婚後過了這麼久才真正搬在一起。」

她也強調，自己對繼子女和親生子女一視同仁：「我真心希望他們，無論我是否同意，都能忠於自己的目標和個性。要尊重孩子們的人生選擇並不容易，但我努力做到。」

她感嘆道：「在理想的世界中，親子關係應該是和諧的，孩子不需要經歷離婚或重組家庭的複雜過程。但現實往往不盡如人意，許多孩子與大人都必須面對家庭結構的改變。」

如今，她與四位孩子已找到平衡點。「儘管他們的行程都很忙碌，我驚喜地發現，最近反而比以前更常見到他們。雖然我住在東南部，兒子則住在東岸，但去年秋天我在東岸附近拍戲，有更多機會與兒子和繼子相處，他們常常住在我家，真的很開心。」

談到女兒艾波正在念大學，她露出滿足的神情：「上周末剛見到艾波，她的生活非常充實，還開心地告訴我，她等不及要回家過暑假，回到屬於她的地方。」

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