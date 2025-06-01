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「北國風雲」艾美獎女星華萊麗麥哈菲 71歲癌逝

記者胡玉立／綜合報導
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曾得過艾美獎劇情類最佳女配角獎的女演員華萊麗麥哈菲，傳出病逝。（美聯社）
曾得過艾美獎劇情類最佳女配角獎的女演員華萊麗麥哈菲，傳出病逝。（美聯社）

因主演90年代電視影集「北國風雲」（Northern Exposure）贏得艾美獎劇情類最佳女配角獎的女演員華萊麗麥哈菲（Valerie Mahaffey），30日在洛杉磯因癌症過世，享年71歲。

華萊麗麥哈菲的演藝人生始於70年代，她逾50年的演藝生涯作品遍及百老匯舞台、電視節目及電影，如「奔騰年代」（Seabiscuit）、「薩利機長：哈德遜奇蹟」(Sully)、「龍鳳大雙胞」（Jack and Jill）等等。

華萊麗麥哈菲最早在1980年即獲得日間時段艾美獎提名，1992年因為主演「北國風雲」裡的疑心病角色伊芙（Eve）首度贏得艾美獎肯定。後來她也曾在「實習醫生」（Grey’s Anatomy）、「慾望師奶」（Desperate Housewives）和「少年薛爾頓」（Young Sheldon）等電視劇集中精采登場。

華萊麗麥哈菲1953年生於印尼，陸續住過奈及利亞、美國德州、加拿大和英國。她的丈夫約瑟夫·凱爾（Joseph Kell）聲明表示，「我失去了生命中的摯愛，美國失去了一位最令人敬佩的女演員。我們會想念她的。」

華萊麗麥哈菲與凱爾的女兒愛麗絲·理查茲 (Alice Richards)在2010年曾主演由華萊麗麥哈菲監製並參與演出、凱爾導演的電影「十一歲的夏天」 (Summer Eleven)。愛麗絲在Instagram發文寫道：「我會在生命中所有快樂的時光中找尋妳。我知道妳會在那裡；我知道我們總有一天會再相見。我永遠愛妳。」

粉絲們也在社群媒體X平台悼念她的離世，「太令人難過了，她是一位非常有趣的女演員」、「感謝妳為我們帶來精采的電影時光，安息吧。」

艾美獎 癌症 德州

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