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38歲像少女？ 琳賽蘿涵堅稱未曾整形 靠1招回春

記者陳穎／綜合報導
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琳賽蘿涵大秀超柔軟度。（取材自Instagram）
琳賽蘿涵大秀超柔軟度。（取材自Instagram）

38歲女星琳賽蘿涵（Lindsay Lohan）童星出道，以「天生一對」（The Parent Trap）、「辣妹過招」（Mean Girls）、「辣媽辣妹」（Freaky Friday）走紅全世界。她最近在社群分享一張素顏自拍照，看起來比實際年齡年輕了幾十歲。 她分享了一張自己在車裡搖晃著濕髮、穿著白色襯衫的新照片，很容易讓人誤以為她只是一名青少年。

琳賽蘿涵過去一度過著荒唐生活，整個人狀態極糟，但最近開始超級回春，不少人認為她就是「找對醫生」做了整形手術。「每日郵報」（Daily Mail）報導，整形醫生賽克斯表示，她可能注射了肉毒桿菌，但他強調，她注射的方式很溫和，並沒有為了美而貪心過度。他補充說，琳賽蘿涵「很可能」做過某種形式的鼻整形手術，並補充道：最近她的照片很完美，也證明手術很成功。

不過，琳賽蘿涵則否認自己有「動過手腳」，她透露自己認真護膚還有早上一定要喝果汁，早起一定用冰水洗臉。「我非常喜歡醃甜菜，所以我幾乎在所有食物裡都會放上醃甜菜」。

此外，她每天早上都會喝加了胡蘿蔔、生薑、檸檬、橄欖油打成的蘋果汁，並在一天中在飲水中添加奇亞籽，她還會喝很多綠茶和水。

她的經紀人透露：「只要她看起來有任何不同，他們就會認為她在做過拉皮手術，或者做了什麼樣的醫美。這太卑鄙了。」她最近也成為服裝品牌Old Navy代言人，穿上運動服拍了80年代感健身影片主題廣告，身段超級柔軟，讓人直呼：「真的太美」。

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