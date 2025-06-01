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休傑克曼從深情男變渣男？ 前妻：因他外遇斬斷27年婚

記者陳穎／即時報導
休傑克曼(左)和女星薩頓佛斯特假戲真愛，各自放棄原本的婚姻。(路透)
休傑克曼(左)和女星薩頓佛斯特假戲真愛，各自放棄原本的婚姻。(路透)

澳洲男星「金鋼狼」（Wolverine）休傑克曼（Hugh Jackman）於2023年與大他13歲的女星黛博拉李（Deborra-Lee）離婚，結束兩人27年婚姻。當時休傑克曼不久後就被拍到與新女友薩頓佛斯特（Sutton Foster）約會。而近期黛博拉李接受訪問時，認了「外遇」是兩人離婚的主因，證實休傑克曼就是外遇渣男。

69歲黛博拉李佛尼斯是休傑克曼前妻。(美聯社)
69歲黛博拉李佛尼斯是休傑克曼前妻。(美聯社)

澳大利亞廣播名人沃蘭（Gus Worland）是兩人的好友，他則發聲替休傑克曼說好話，認為他已經「往前走了」，希望黛博拉李可以「放下一切」。

沃蘭表示，休傑克曼是我從小到大的好兄弟，我們1973年在小學就認識了，一起長大，我們還是對方孩子的教父，關係非常深。「沒人希望他們經歷這些。而他們因為是公眾人物、太有名了，所以什麼事情都只能被放大」。他並表示，上個月剛在紐約和休傑克曼見過面，他很好，一切都順利，他正在繼續自己的人生，希望黛博拉李也能一樣。

不過網友痛批，黛博拉李是被傷害的一方，27年的婚姻要她如何說放下就放下，休傑克曼歡喜和新歡過日子，當然早就「往前走」，根本就是不會回頭的大渣男。

澳洲

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