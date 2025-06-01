「小子難纏」最新續作 王璞存挑大梁 系列首位亞裔主角

「小子難纏」系列電影最新續作「小子難纏：空手道傳奇」由雷夫馬奇歐(左起)、華裔演員王璞存、成龍主演。(美聯社)

華裔演員王璞存(Ben Wang)擔綱演出「小子難纏」(港譯龍威小子)系列電影最新續作「小子難纏：空手道傳奇」(Karate Kid: Legends)，成為該系列首位亞裔主角。

王璞存接受美聯社採訪表示：「一開始我甚至沒想到這點，這感覺是一個非常酷而且實際上有幸能獲得的角色。」

「小子難纏：空手道傳奇」於5月30日上映，集結40年前第一、二集主角雷夫馬奇歐(Ralph Macchio，飾演丹尼爾)及主演2010年「功夫夢」的成龍 (飾演韓先生)，一同幫助王璞存飾演的李豐(Li Fong)贏得紐約市空手道比賽。

最初的「小子難纏」於1984年上映，森田則之是唯一的主要亞裔演員 ，他飾演宮城先生(Mr. Miyagi)，幫助訓練丹尼爾對抗白人霸凌者，這一故事情節在該系列續作中不斷重現與改編，但多年來亞裔演員整體上代表性不足的問題一直是一些人關注的重點。

台裔作家楊致和(Jeff Yang)表示，他認識許多亞裔美國人認為宮城先生的故事很有趣，但與此同時，即便是近期的Netflix影集「眼鏡蛇道館」(Cobra Kai)也幾乎沒有年輕亞裔主要演員，他認為這些流失的機會就像是「鬆動的牙齒般令人心煩」。

「一直以來都是古老或傳奇的武術大師傳授技巧，不僅只是傳給另一個世代，還傳給另一個群體。某方面而言，對於身為亞裔美國人的我來說，變成了有罪惡感的享受。」

他補充表示，以前的亞裔角色不是配角就是反派。

當第一部「小子難纏」在亞洲上映時，電影界早已有武術高手轉型為演員的例子，包括李小龍、成龍、李連杰 等，但在好萊塢，精通空手道或功夫的亞裔角色往往沒有立體的刻畫，大部分擅長銀幕打鬥的明星也不是亞裔。

楊致和說：「某方面來說這是可以理解的。武術是美軍帶回國內的其中一項技能，他們駐紮在亞洲，學習這一技藝，接受其生活方式與紀律。」