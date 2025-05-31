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泰勒絲買回前6張專輯版權：每一首音樂真正屬於我了

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泰勒絲宣布，已成功買回自己首六張專輯的母帶錄音權。(路透)
泰勒絲宣布，已成功買回自己首六張專輯的母帶錄音權。(路透)

美國流行天后泰勒絲（Taylor Swift）終於完成她長達多年的心願——成功買回自己前六張專輯的母帶。「我做的每一首音樂，現在都真正屬於我了。」泰勒絲在她的官方網站上激動宣布，「知道這一切真的成真，我一直忍不住喜極而泣。」

BBC報導，這場音樂版權之戰可以追溯到2019年，當時經紀人布勞恩（Scooter Braun）收購泰勒絲前東家Big Machine Records，連帶取得她六張專輯的所有母帶，包括「Taylor Swift」、「Fearless」、「Speak Now」、「Red」、「1989」和「Reputation」。泰勒絲當時對此大表不滿。

泰勒絲坦言，這幾年來一度覺得要拿回母帶簡直是不可能的夢。

在失去母帶後，泰勒絲決定重錄、發行「Taylor's Version」，至今已推出四張重錄專輯，並收錄大量未公開曲目。她坦言還沒完成整個重錄計畫，尤其「Reputation」的重錄讓她一度停下腳步。

不過她也承諾，會在未來釋出「Reputation」的未公開曲目，還透露已經重錄完首張專輯「Taylor Swift」，「現在聽起來真的很棒！」

外界曾傳出她買回母帶花了6億到10億美元，但BBC指出那是誇大數字，實際金額並未對外公布。

泰勒絲

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