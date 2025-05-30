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湯姆克魯斯「吃爆米花」方式超怪異 網崩潰：像AI

記者廖福生／即時報導
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湯姆克魯斯近期帶來新片「不可能的任務：最終清算」。（路透）
湯姆克魯斯近期帶來新片「不可能的任務：最終清算」。（路透）

阿湯哥湯姆克魯斯（Tom Cruise）新片「不可能的任務：最終清算」（Mission: Impossible – The Final Reckoning）截至28日全球票房突破2.04億美元，再次展現阿湯哥的高人氣。而目前湯姆克魯斯仍持續為該片出席活動，近日就有人在特映會上巧遇湯姆克魯斯，而他獨特的「吃爆米花」方式，在網路上掀起熱議。

影片中，阿湯哥用左手一顆顆夾起爆米花，接著俐落地將每一顆爆米花精準的拋進嘴裡，動作熟練且帶點戲劇感，令人印象深刻。而影片曝光後，迅速在網路上掀起熱議，許多人驚訝表示從未見過有人這樣吃東西，也有人認為像極了「AI」，更有人直說：「湯姆克魯斯吃爆米花的方式讓我感到害怕。」

影音來源：YT@TheProjectTV

而因討論過於熱烈，就連IMAX官方帳號都加入討論，幽默表示：「這可能是最『湯姆克魯斯式』的吃爆米花方式。」這一連串的後續討論也讓人見識到，作為影壇傳奇的湯姆克魯斯，不僅在演技與動作畫面讓人矚目，就連他吃爆米花的方式也能成為全球關注的焦點。

湯姆克魯斯 阿湯哥 AI

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