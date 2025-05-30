昔罵「哈利波特」3主角 羅琳曝對影集版新主角看法

「哈利波特」小說作者J.K.羅琳將擔任影集版的監製。（路透資料照片）

「哈利波特 」影集版近期公開三位主人翁哈利、妙麗、榮恩全新的演出人選，將由Dominic McLaughlin 飾演哈利波特（Harry Potter），Arabella Stanton 飾演妙麗格蘭傑（Hermione Granger），Alastair Stout 則飾演榮恩衛斯理（Ron Weasley），而「哈利波特」的原作者J.K. 羅琳（J.K. Rowling）近日也分享自己對新陣容的看法。

J.K.羅琳除了是原著作者外，此次也將擔任「哈利波特」影集版的監製，但日前J.K.羅琳因「跨性別 議題」與主演哈利與妙麗的丹尼爾雷德克里夫（Daniel Radcliffe）和艾瑪華森 （Emma Watson）撕破臉，她更曾發文暗諷「哈利波特」電影因丹尼爾雷德克里夫、艾瑪華森、魯伯葛林特（Rupert Grint，飾演榮恩）三人變得很難看。

不過，此次「哈利波特」影集版三名主人翁的人選曝光後，有哈利波特粉絲在社群平台「X」（前身為 Twitter）上發文，希望J.K.羅琳分享自己對三位全新演員的看法。J.K.羅琳在該文下留言表示：「三位都非常出色，我再高興不過了。」看似非常滿意全新的三位主人翁。