「妖魔大鬧唐人街」華裔演員鄺耀庚去世 享年73歲

華裔演員兼武術大師鄺耀庚離世。(取材自IMDb)

在約翰卡本特(John Carpenter)執導的經典邪典電影「妖魔大鬧唐人街」(Big Trouble in Little China)中，以「三風暴」(Three Storms)中的「雨」(Rain)而聞名的華裔演員兼武術大師鄺耀庚(Peter Kwong)去世，享年73歲。

根據鄺耀庚的經紀人，這位好萊塢資深亞裔演員 是在27日晚間，於夢中安詳離世。

出生於沙加緬度(Sacramento)的鄺耀庚，在1970年代展開他的螢幕生涯，並於「天龍特攻隊」(A-Team)、神力女超人」(Wonder Woman)、「草原上的小木屋 」(Little House on the Prairie)和邁阿密風雲」(Miami Vice)等熱門影集中演出。

隨後在寇特羅素(Kurt Russell)與金凱特 蘿(Kim Cattrall)聯袂主演的「妖魔大鬧唐人街」中一舉成名；雖然這部預算僅2000萬元的電影票房慘敗，僅有1100萬元的票房，但後來卻成了一部經典邪典電影。

除此之外，鄺耀庚還在1986年的「Never Too Young to Die」中飾演約翰史坦摩斯(John Stamos)與Vanity的對手，並在艾迪墨菲(Eddie Murphy)的「橫掃千軍」(The Golden Child)中演出。

根據娛樂媒體「綜藝」(Variety)報導，鄺耀庚除了演戲外，還高度參與了娛樂業；他曾在「美國演員工會」(SAG)全國董事會任職十餘年，同時也是「美國廣播電視演員工會」(AFTRA)全國董事會成員，並曾在「電視學院」(Television Academy)的理事會以及「美國影藝學院」(Academy of Motion Picture Arts and Sciences)演員分會執行委員會中擔任領導職務。

鄺耀庚過世消息傳出後，社群媒體 上湧現大量悼念與哀悼的留言與貼文，紀念他在「妖魔大鬧唐人街」中的經典角色。

一位粉絲在寫到：「噢不，希望他的家人節哀順變。」另一位粉絲補充說道：「飾演這三位神明的亞裔演員真的太經典了。我不知道是否是真的，但我懷疑他是『真人快打』(Mortal Kombat)雷電(Raiden)角色的靈感來源。」