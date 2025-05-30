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小賈斯汀爆停工欠債上億 海莉10億賣美妝品牌救夫

娛樂新聞組／綜合報導
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海莉傳賣掉自己一手創立的護膚品牌Rhode，為小賈紓困債務。(取材自Instagram)
海莉傳賣掉自己一手創立的護膚品牌Rhode，為小賈紓困債務。(取材自Instagram)

31歲加拿大偶像小賈斯汀(Justin Biebe)與海莉比伯(Hailey Bieber)共結連理邁入七年，去年8月夫妻倆升格新手爸媽，但小賈斯汀近年頻傳出身心健康問題，多次被媒體拍到精神恍惚、行為怪異，早前更被爆出欠債上億美元，需要出售音樂版權還債。近日傳出，小賈愛妻海莉為救夫，出售美妝品牌Rhode，被讚「天選好老婆」。

據悉，Rhode是被美國化妝品公司e.l.f. Beauty以10億美元收購。雖然海莉傳已賣出公司，不過有消息指出，她會繼續留任該品牌創辦人，同時擔任首席創意官兼創新主管及策略顧問，負責監督「創意、產品創新和行銷」，海莉亦在社交平台發長文表示期待將品牌帶到去全世界。

據悉，海莉於2022年成立Rhode，品牌以高效能、注重肌膚護理的多功能產品迅速崛起，堅持「每樣產品都是極致好物」的理念，且在2024年以367%的年成長率成為媒體曝光度最高的護膚品牌，上月更在年度「時裝媒體頒獎禮」獲頒「美容創新者獎」。

傳e.l.f. Beauty此次斥資10億美元收購rhode，其中800億美元於交易完成時支付，結合現金與股票支付，另有2億美元依品牌未來三年成長表現作為額外激勵。

網友分析，海莉此舉是為幫丈夫小賈還債。小賈近年疑因情緒病致「停工」，加上生活開支巨大，故入不敷支，更因無法完成巡迴演唱而欠下2400萬美元債務，一度傳出需靠出售音樂版權緩解資金壓力。

小賈近年來負面傳聞不斷。(取材自Instagram)
小賈近年來負面傳聞不斷。(取材自Instagram)

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