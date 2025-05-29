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新面孔亮相 影集哈利波特、妙麗、榮恩3主角選出

記者廖福生╱綜合報導
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影集版「哈利波特」，正式公布新版「三人幫」妙麗(左起)、哈利、榮恩的演出卡司。（圖／HBO提供）
影集版「哈利波特」，正式公布新版「三人幫」妙麗(左起)、哈利、榮恩的演出卡司。（圖／HBO提供）

哈利波特」（Harry Potter）電視影集公布三位主角哈利、榮恩、妙麗的卡司陣容，將由三圍新人演員主演，多明尼克·麥克勞克林（Dominic McLaughlin）飾演哈利波特，阿拉貝拉·史坦頓（Arabella Stanton）飾演妙麗格蘭傑，阿拉斯泰爾·斯托特（Alastair Stout）則飾演榮恩衛斯理。

節目統籌與監製弗朗西斯卡·加德納（Francesca Gardiner）與馬克梅羅德（Mark Mylod，部分集數導演與監製）表示：「我們很高興向大家宣布，經過選角指導露西貝文（Lucy Bevan）與艾米麗·布羅克曼（Emily Brockmann）帶領的出色選角過程，我們找到了飾演哈利、妙麗和榮恩的人選。這三位獨特的演員擁有著令人驚豔的才華，我們非常期待讓全世界的觀眾見證他們在螢幕上碰撞出的魔法火花。感謝成千上萬前來試鏡的孩子們。非常榮幸能夠發掘如此多充滿潛力的年輕人才。」

而「哈利波特」的原作者J.K. 羅琳（J.K. Rowling）將擔任影集版的監製，每一季都將把哈利波特帶給全新與既有的觀眾們，於全球支援HBO Max地區獨家上線，德國義大利與英國等即將推出的市場亦可串流觀賞。經典原版電影仍可持續在世界各地觀賞。

哈利波特 義大利 德國

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