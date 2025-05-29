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休傑克曼確定因外遇離婚 前妻認了：很深的傷口

記者廖福生╱綜合報導
休傑克曼(左)2023年與大他13歲的女星黛博拉李(右)離婚。（取材自Instagram）
休傑克曼(左)2023年與大他13歲的女星黛博拉李(右)離婚。（取材自Instagram）

「金鋼狼」休傑克曼（Hugh Jackman）於2023年與大他13歲的女星黛博拉李（Deborra-Lee）離婚，結束兩人27年婚姻。當時休傑克曼不久後就被拍到與新女友薩頓佛斯特（Sutton Foster）約會。而近期黛博拉李接受訪問時，認了「外遇」是兩人離婚的主因。

根據「每日郵報」獨家專訪指出，黛博拉李認了休傑克曼在婚姻中出軌，「這是一個很深的傷口，但我相信上帝、宇宙，或是其他更高的力量」。而她也向所有同樣經歷過背叛傷痛的人表達同情之意。

而黛博拉李與休傑克曼2人的婚姻狀態整整拖了2年才順利離婚，黛博拉李也透露主因是「是財產分配」喬不攏。因結婚初期黛博拉李已是一線女星，但當時休傑克曼還是個舞台劇演員。直到後來休傑克曼靠著「金鋼狼」的角色才名揚國際，但兩人高達2.5億美元的財產分配也始終無法取得共識。

不過，兩人的財產分配在2023年討論完畢，才順利離婚。而據知情人士透露，黛博拉李得到了豐厚的贍養費。不過黛博拉李在受訪時坦言，這段婚姻對她來說是很深的傷口，但無法歸咎於是某個人的問題，「我們都在走自己的路，且我相信我們生活中的關係是有跡可循的」。

休傑克曼(左)和女星薩頓佛斯特驚爆雙不倫。(美聯社)
休傑克曼(左)和女星薩頓佛斯特驚爆雙不倫。(美聯社)

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