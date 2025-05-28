「鬼娃恰吉」男星精神病院逝 身高僅102公分　

「鬼娃恰吉」的演員艾德·蓋爾過世，享壽61歲。(摘自portugalpulse)

知名娛樂媒體TMZ報導，曾在多部「鬼娃恰吉」系列電影中扮演恰吉角色的美國演員艾德·蓋爾（Ed Gale）已於近日辭世，享壽61歲。

根據消息人士透露，蓋爾於美國洛杉磯一間精神病院中心過世，臨終時身邊有親友陪伴。蓋爾的姪女凱瑟（Kayse）也在臉書上發表貼文悼念，感性寫下：「這位有趣的叔叔，已在人生的舞台謝幕，前往死後世界繼續他的演出。」

艾德·蓋爾雖然身高僅約102公分，但他憑藉出色的肢體表演和敬業精神，成功詮釋了多個經典角色。他最為人熟知的演出，是在「靈異入侵」（Child's Play）、「靈異七殺」（Child's Play 2）及「鬼娃新娘」（Bride of Chucky）中，穿上道具服飾演鬼娃恰吉的「實體版本」。

不過他生前也有爆發醜聞爭議，2023年四月，專門揭發對未成年人有性侵犯意圖的人士「變態獵人」，驚爆發現以恰吉一角紅極一時的演員艾德．蓋爾就是嫌疑犯。「變態獵人」的成員假冒是14歲青少年，蓋爾不僅發出性行為邀約還傳了自己的裸照，還提議可以準備恰吉相關紀念品讓他簽名。