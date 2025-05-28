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凱文科斯納被控性騷「臨時加強暴戲」 女星：永久創傷

記者陳穎／即時報導
凱文·科斯納被替身提出性騷擾訴訟。（美聯社）
凱文·科斯納被替身提出性騷擾訴訟。（美聯社）

好萊塢資深影星凱文·科斯納（Kevin Costner）近日捲入一場法律糾紛，一名女性替身演員對他以及他耗資1億美金(約30億元台幣)製作的西部鉅作「地平線：美國傳奇」（Horizon: An American Saga）中的替身女演員，對凱文·科斯納和該電影的製片人提起了性騷擾訴訟。

根據「每日郵報」報導，替身演員德溫·拉貝拉（Devyn LaBella）於本周二在洛杉磯郡高等法院提起訴訟，聲稱她在2023年5月拍攝「地平線」時，遭遇一場「未經預告、未排練、也未安排的強暴戲」，而該場戲由科斯納親自指導。

拉貝拉表示，自己是女主角艾拉・杭特（Ella Hunt）的替身演員，她從未同意演出這類場景，且拍攝現場也沒有親密戲指導員，整段經歷讓她留下「永久性的創傷」。她向法院提出訴訟，要求賠償金額未公開，並要求陪審團審判。

針對指控，凱文·科斯納的律師馬提·辛格（Marty Singer）發表聲明，強烈否認拉貝拉的說法，並形容她是「慣性指控者」，其指控「毫無根據」。辛格表示：「凱文·科斯納一向重視拍攝現場的工作氣氛與安全，確保所有人感到安心。」他進一步指控拉貝拉試圖以此「敲詐取利」，並聲稱她早已與對戲演員排練並同意演出該場戲。這起事件也再次引發對電影拍攝現場性別安全與親密場景指導制度的關注，目前案件仍在審理中。

性騷擾 好萊塢

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