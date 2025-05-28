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翹臀珍AMAs秀過頭 「男女通吻」場面惡評上身

編譯徐薏茹／綜合報導
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珍妮佛羅培茲的開場表演，出現了「女女吻」，引發爭議。（路透）
珍妮佛羅培茲的開場表演，出現了「女女吻」，引發爭議。（路透）

2025年全美音樂獎（American Music Awards, AMAs）日前在拉斯維加斯舉行，最大贏家是怪奇比莉，她入圍7項全數獲獎，反觀曾在AMAs獲獎最多的泰勒絲，提名6項竟全都摃龜，重演今年葛萊美獎的慘況。不過，當天最吸睛的還是珍妮佛羅培茲(Jennifer Lopez)的開場表演，出現與男女舞者激吻的場面，「女女之吻」更是受到外界猛烈批評。

本屆全美音樂獎由珍妮佛羅培茲擔綱主持人，並演唱六分鐘組曲，包括怪奇比莉(Billie Eilish)「Birds of a Feather」、莎賓娜卡本特(Sabrina Carpenter)「Espresso」和碧昂絲的「Texas Hold 'Em」等熱門歌曲為頒獎典禮揭開序幕。

在獎項部分，怪奇比莉拿下年度藝人、年度專輯、年度歌曲、最受歡迎流行女歌手、最受歡迎流行專輯、最受歡迎流行歌曲、最受歡迎巡演藝人等7項大獎，她在預錄的「年度藝人」得獎感言中激動說：「我的天啊，年度藝人這太瘋狂了，我說不出話了，超級謝謝你們，我愛死你們了。」表示因正在巡演，所以無法出席。

珍娜傑克森(左)獲頒「偶像獎」，相隔7年再次於電視演出，成為本屆一大亮點。（路透...
珍娜傑克森(左)獲頒「偶像獎」，相隔7年再次於電視演出，成為本屆一大亮點。（路透）

饒舌之神阿姆（Eminem）暌違15年再拿AMAs，抱回最受歡迎嘻哈男歌手和最受歡迎嘻哈專輯，他同樣未出席典禮，透過鏡頭搞笑表示：「我很感激，我第一次拿到AMAs應該是23年前，而我現在才24歲，想起來真瘋狂。真心感謝粉絲以及為我投票的各位。」女神卡卡（Lady Gaga）與火星人布魯諾（Bruno Mars）合作的「Die With A Smile」獲年度合作獎和最受歡迎音樂錄影帶。獲頒本屆「偶像獎」的天后珍娜傑克森則暌違7年再登電視演出舞台，為頒獎典禮畫下完美句點。

不過，羅培茲竟在演唱過程安排與男女舞者激吻的橋段，令在場觀眾感到相當尷尬，有人痛批羅培茲的女女之吻「太超過」，一名網友在社群平台X不滿表示：「珍妮佛羅培茲已經失控。」

還有網友滿臉問號表示：「為什麼珍妮佛羅培茲要在AMAs舞台上親大家？」，另一位網友則回應：「剛才看手機發現珍妮佛羅培茲親了一個女生？！？！」

不但觀眾對於羅培茲的接吻舉動感到「惡心」且「非常糟糕」，惡評如潮，甚至有人質疑羅培茲公開激吻是故意刺激前夫班艾佛列克(Ben Affleck)嫉妒的一種「絕望」之舉。

怪奇比莉在2025AMAs成大贏家，但她未到場僅預錄得獎感言。（路透）
怪奇比莉在2025AMAs成大贏家，但她未到場僅預錄得獎感言。（路透）

泰勒絲 碧昂絲 班艾佛列克

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