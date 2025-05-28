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班珍離婚急售愛巢 降價到6000萬乏人問津

記者陳穎╱綜合報導
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珍妮佛羅培茲(左)和班艾佛列(右)離婚後急著賣愛巢。（路透資料照片）
珍妮佛羅培茲(左)和班艾佛列(右)離婚後急著賣愛巢。（路透資料照片）

好萊塢男星「小班」班艾佛列克（Ben Affleck）和「翹臀珍」珍妮佛羅培茲（Jennifer Lopez），相隔20年愛火燃燒猛烈，但也很快畫下句點，兩人在2022年再婚，迅速在2024年宣布離婚，結束兩年短命婚。

根據「TMZ」報導，他倆在2023年5月以約6085萬美元購入位在好萊塢高檔地段的愛巢，隨著離婚也想要趕快脫手，原本兩人開價6800萬美元，但乏人問津，如今只好降價到6000萬美元，減幅高達800萬美元。

消息指出，該房產自2024年7月上市以來，銷售進度不如預期。內部人士透露，原先定價過高，加上豪宅位於植被茂密、具火災風險的山區，使得保險費用也相對較高，讓看過的買家意願不高。

據悉小班一直催促翹臀珍調低售價，只希望盡快出處理掉這間房間，雖然翹臀珍最初不願讓步，認為仍有機會賣得更高價格，但要能買下這麼高價房子的人確實不多，最終她同意讓步，一口氣降價800萬美元。

消息人士對「每日郵報」表示：「珍妮佛認為可以賣更高的價格，但房市現況並不樂觀，根本沒有人感興趣。」而小班則態度堅決：「我只想結束這一切，脫手房子、徹底切斷關係。」

好萊塢 班艾佛列克 保險

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