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布蘭妮飛機上抽菸被舉報 道歉反嗆：被空服員侵犯

記者陳穎／綜合報導
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布蘭妮又出包，在飛機上酗酒抽菸。(取材自Instagram)
布蘭妮又出包，在飛機上酗酒抽菸。(取材自Instagram)

前西洋天后「小甜甜」布蘭妮(Britney Spears)近日搭乘私人包機從墨西哥卡波聖盧卡斯(Cabo San Lucas)返回洛杉磯時，疑似在飛行途中飲酒並抽菸，違反美國聯邦航空管理局(FAA)相關規定。多位知情人士向媒體透露，布蘭妮與其隨行保安同行，在包機上飲酒後點燃香菸，舉動引發機組人員緊張。

根據「時人」網站報導，布蘭妮在機艙內吸菸，空服人員立即要求她熄菸，雖然她當下配合，但由於行為已觸犯航空安全規定，機組人員仍依照標準程序通報主管機關。FAA對機上吸菸行為向來採取嚴格態度，相關事件一經查證，乘客可能面臨罰款或其他處分。

布蘭妮隨後透過社群媒體回應事件，坦言自己在飛行途中飲用了酒精飲料，之後感到想抽菸，一名朋友便遞給她一根香菸，她誤以為在包機上可以吸菸，對於可能冒犯他人表達歉意。不過她話鋒一轉，立刻批評空服人員，她表示對方不讓她在飛行前段站起來，並強行幫她繫安全帶，讓她感到不舒服甚至「被侵犯」。

目前FAA尚未對此事件發表正式聲明，是否會進一步展開調查仍有待觀察。該事件也再次引發外界對名人搭乘包機時是否應遵守同等安全規範的關注。

布蘭妮 墨西哥 社群媒體

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