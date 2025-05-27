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金卡戴珊完成6年實習 將挑戰最難加州律師資格考

娛樂新聞組／綜合報導
金卡戴珊完成6年律師實習，取得報考律師資格。(取材自Instagram)
金卡戴珊完成6年律師實習，取得報考律師資格。(取材自Instagram)

女星金卡戴珊(Kim Kardashian)歷經六年努力，正式完成法律課程。44歲的她，日前在親友陪同下舉行一場私人戶外畢業典禮，慶祝這項重要人生里程碑。典禮上不僅有感人的致詞，也展現出她為司法改革努力不懈的精神。她的下一個目標就是要考取以難度聞名的加州律師資格。

金卡戴珊的妹妹克蘿伊卡戴珊(Khloe Kardashian)日前在Instagram時態分享了姊姊的畢業典禮畫面，只見金卡戴珊身穿白色禮服坐在舞台一側，兩位導師上台發表談話，讚揚她在繁忙生活中仍堅持學習、堅持初衷。

金卡戴珊2019年接受「Vogue」訪問時，就首度公開談到對監獄改革的熱忱，並透露正是這股信念，驅使她踏上法律之路。盡管她並未取得大學學位，仍選擇透過「閱讀法律」(Reading the Law)這項在加州及部分州份提供的非傳統法律教育計畫學習。該計畫允許學員在律師指導下修習法律，完成規定時數後有資格報考律師資格考試。

所以金卡戴珊在舊金山一家律師事務所接受為期四年培訓，通過了針對法學院一年級學生的初級資格考試，並且在經過四次考試後，成功取得進一步挑戰的資格。

她的指導律師潔西卡·傑克森(Jessica Jackson)在典禮上致詞表示：「能站在這裡，不只是導師，更是見證者，親眼看見金完成這段極具啟發性的法律旅程，令人敬佩。」她提到金卡戴珊在培訓期間每周投入18小時、每年48周學習，6年來從未間斷，此外她還要兼顧她的事業及家庭。接下來，她將繼續朝通過律師資格考試的目標邁進。

加州 舊金山

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