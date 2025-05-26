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貝克漢長子寵妻棄母 自英出走來美近斷絕聯繫

記者陳穎╱綜合報導
貝克漢大兒子布魯克林被爆「寵妻棄母」。（取材自Instagram）
貝克漢大兒子布魯克林被爆「寵妻棄母」。（取材自Instagram）

「足球金童」貝克漢（David Beckham）日前迎接50歲，慶生活動長達1個月，卻也引爆家族戰爭。26歲長子布魯克林（Brooklyn Beckham）與妻子妮寇拉佩茲（Nicola Peltz），和貝克漢家族隔閡，知情人士向「時人」雜誌透露：「布魯克林和妮寇拉與家人之間確實存在一些緊張情勢。」

布魯克林因為弟弟羅密歐（Romeo Beckham）的新女友，竟然是自己的前任，而且還是他認為的「綠茶心機女」，再加上老婆妮寇拉佩茲據一直以來無法與媽媽維多利亞好好相處，「婆媳問題」讓布魯克林選擇「離家出走」，小夫妻目前遠離英國老家住在洛杉磯

早在2022年，妮寇拉佩茲嫁給布魯克林的時候就已經引爆婆媳角力戰，當時的豪華婚禮上就已展露端倪。據悉妮寇拉佩茲擔心「辣妹合唱團」出身的婆婆會在婚禮上搶走風頭，因此拒絕讓她插手婚宴，更在婚禮當天拒穿婆婆設計的作品，顯然早已結下梁子，雖然妮寇拉多次公開否認與婆婆，但外界認為身為超級富千金的她，根本不用委曲求全，絲毫不把婆婆放在眼裡。

如今布魯克林已經和老婆逍遙自在的生活，幾乎斷絕了和家裡的聯繫，雖然爸爸貝克漢多次喊話要他回家，但他似乎更愛護妻子，布魯克林在社群分享一段影片，拷貝了阿湯哥「捍衛任務」的模樣，騎著重機載著老婆出門兜風，他說：「我的整個世界 ，我會永遠愛妳，我會一直選擇妳寶貝，妳是我認識的最棒的人。我和妳永遠都是最甜蜜的寶貝。」外界解釋，他選擇放棄家族也要力挺老婆到底。

布魯克林 貝克漢 洛杉磯

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