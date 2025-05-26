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坎城影展╱黑寡婦、暮光女 秀導演首作受「注目」

編譯徐薏茹／綜合報導
史嘉蕾喬韓森曾兩度入圍奧斯卡。（美聯社）
史嘉蕾喬韓森曾兩度入圍奧斯卡。（美聯社）

好萊塢女星「黑寡婦」史嘉蕾喬韓森(Scarlett Johansson)和「暮光女」克莉絲汀史都華(Kristen Stewart)的導演處女作不約而同在坎城影展(Cannes Film Festival)放映，並入選「一種注目」單元。

史嘉蕾喬韓森曾兩度入圍奧斯卡，她自少女時期就已是明星，並在多部漫威電影演出黑寡婦(Black Widow)，本周她帶著首度執導的「了不起的埃莉諾」(Eleanor the Great)參與坎城影展。

史嘉蕾喬韓森是全球知名的巨星，同時演技也備受肯定，2020年她憑藉「婚姻故事」(Marriage Story)、「兔嘲男孩」(Jojo Rabbit)入圍兩項奧斯卡獎

演員事業的成功幫助她拓展在電影領域的角色，投身製作及導演。

史嘉蕾喬韓森說：「到了某個時候，我工作做得夠了，不再擔心沒有工作，或是擔心不重要，這很自由自在。我想這是所有演員長時間的感受，直到不再這麼想。十年前我不會有自信導演這部電影。」

她表示在演藝生涯中，想像如何製作電影一直是她生涯的一部分，「不管是在閱讀時心想，『我可以在腦海中想像這個』，或者甚至是在製作時心想『我是出於必要而執導某些元素』。」

「了不起的埃莉諾」由瓊史桂布(June Squibb)主演。

克莉絲汀史都華想挑戰男性更適合導演的迷思。（歐新社資料照片）
克莉絲汀史都華想挑戰男性更適合導演的迷思。（歐新社資料照片）

克莉絲汀史都華也曾入圍奧斯卡，她執導的「水之年代」(The Chronology of Water)上周在坎城影展首映。

克莉絲汀史都華在採訪中曾談到，想挑戰男性更適合導演的迷思。

她說：「大家覺得拍電影很難，因為需要了解不少事，這真的不公平。確實有技術總監，但天啊，你聘請了工作人員。你只要擁有觀點並信任它。我的缺乏經驗造就了這部電影。」

盡管史都華對自己是否給予電影演員伊莫珍波茨(Imogen Poots)有用的指導表示懷疑，但伊莫珍波茨說：「史都華非常投入，同時又擁有能力，就像植物或其他東西，能察覺環境中的輕微變化。」

奧斯卡獎 坎城影展 好萊塢

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