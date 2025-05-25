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貝克漢家有驚世媳婦 戀愛腦兒子「棄母保妻」斷絕關係

記者陳穎／即時報導
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貝克漢夫妻家族大崩裂(左圖)，決裂大兒子布魯克林和媳婦。(取材自Instagram)
貝克漢夫妻家族大崩裂(左圖)，決裂大兒子布魯克林和媳婦。(取材自Instagram)

英國「足球金童」貝克漢（David Beckham）本月2日迎接50歲大壽，慶生活動長達一個月，卻也引爆家族戰爭。26歲長子布魯克林（Brooklyn）和妻子妮寇拉佩茲（Nicola Peltz），和貝克漢家族隔閡，知情人士向「時人」雜誌（People）透露：「布魯克林和妮寇拉與家人之間確實存在一些緊張情勢。」

布魯克林因為弟弟羅密歐（Romeo）的新女友，竟然是自己的前任，而且還是他認為的「綠茶心機女」，再加上老婆妮寇拉佩茲據一直以來無法與媽媽維多利亞（Victoria Beckham）好好相處，「婆媳問題」讓布魯克林選擇「離家出走」，小夫妻目前遠離英國老家住在洛杉磯。

早在2022年，妮寇拉佩茲嫁給布魯克林的時候就已經引爆婆媳角力戰，當時的豪華婚禮上就已展露端倪。據悉妮寇拉佩茲擔心「辣妹合唱團」（Spice Girls）出身的婆婆會在婚禮上搶走風頭，因此拒絕讓她插手婚宴，更在婚禮當天拒穿婆婆設計的作品，顯然早已結下梁子，雖然妮寇拉多次公開否認與婆婆，但外界認為身為超級富千金的她，根本不用委曲求全，絲毫不把婆婆放在眼裡。

如今布魯克林已經和老婆逍遙自在的生活，幾乎斷絕了和家裡的聯繫，雖然爸爸貝克漢多次喊話要他回家，但他似乎更愛護妻子，布魯克林在社群分享一段影片，拷貝了湯姆克魯斯（Tom Cruise）在「捍衛戰士」（Top Gun）的模樣，騎著重機載著老婆出門兜風，他說：「我的整個世界 ，我會永遠愛妳，我會一直選擇妳寶貝，妳是我認識的最棒的人。我和妳永遠都是最甜蜜的寶貝。」讓外界解讀，他選擇放棄家族也要力挺老婆到底。

布魯克林 貝克漢 湯姆克魯斯

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