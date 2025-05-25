潔西卡艾芭離婚5個月 爆倫敦公園激吻神祕男

潔西卡艾芭離婚五個月，被爆已經有新歡。（路透資料照片）

43歲女星潔西卡艾芭(Jessica Alba)和結婚15年的電影製片人老公凱許華倫 (Cash Warren)今年1月驚爆離婚，結束16年婚姻。她在社群表示，這段婚姻是一場「伴隨成長與變化的旅程」，兩人將以愛與尊重邁向新篇章，希望外界給三個孩子隱私空間。但據英媒爆料，她在離婚五個月後，已有了新歡，被目擊在倫敦激吻神祕男。

英國「Page Six」報導，潔西卡艾芭在離婚五個月已經迅速有新歡，她日前被發現和一名男子在倫敦共度浪漫約會時光，兩人偷偷牽著手，還不時親吻。目擊者說：「她和該名男子看起來非常親密，他們一起在公園散步、擁抱，手牽手，甚至坐在躺椅上接吻。」

潔西卡艾芭和老公原本是演藝圈的模範夫妻，兩人育有三子女，當年為了尋找一處適合孩子們成長的房產，於2017年以1000萬美元買了比佛利山 莊的豪宅。如今兩人已經離婚孩子又大了，潔西卡艾芭為了重新展開新生活，決定賣掉兩人的愛巢，目前開價1900萬美元，順利的話脫手將大賺。

外界認為，她這麼快要和過去畫清界線，顯見她很想趕快展開新生活。