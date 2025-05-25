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坎城影展23歲法國新星封后 49歲舒淇超凍齡連韓網也讚

娛樂新聞組／綜合報導
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年僅23歲的法籍阿爾及利亞裔女星娜迪亞梅利蒂，以電影「小女兒」拿下本屆坎城影后。（路透）
年僅23歲的法籍阿爾及利亞裔女星娜迪亞梅利蒂，以電影「小女兒」拿下本屆坎城影后。（路透）

第78屆坎城影展揭曉獲獎電影，金棕櫚獎則由原本就呼聲極高的伊朗導演賈法潘納希（Jafar Panahi）新作「一次簡單的意外」(A Simple Accident)奪下。影帝后部分，首次擔任主演的法籍阿爾及利亞裔女星娜迪亞梅利蒂（Nadia Melliti），以電影「小女兒」（暫譯，The Little Sister）拿下本屆坎城影后。影帝部分則由48歲巴西男星華格納莫拉（Wagner Moura），以電影「祕密特工」（The Secret Agent），成為新科坎城影帝。

由台灣女星舒淇、中國大陸男星易烊千璽主演的大陸電影「狂野時代」，最終獲「評審團特別獎」。

舒淇在坎城明媚的陽光襯托下，更顯高貴優雅。(歐新社)
舒淇在坎城明媚的陽光襯托下，更顯高貴優雅。(歐新社)

新科影后娜迪亞梅利蒂年僅23歲，她擊敗的競爭對手包括「去死吧，我的愛」(Die My Love)的好萊塢女星珍妮佛勞倫斯(Jennifer Lawrence)、日本導演早川千繪新作「雷諾瓦」(Renoir)中的12歲童星鈴木唯，以及「情感價值」(Sentimental Value)的美國女星艾兒芬妮(Elle Fanning)。

影帝華格納莫拉以電視影集「毒梟」（Narcos）闖出國際知名度，這次則是以電影「祕密特工」拔得頭籌。

值得一提的是，舒淇出席新片「狂野時代」首映時，紅毯上的一顰一笑令人驚豔，甚至連以毒舌聞名的南韓網站「theqoo」都一面倒給出好評，讚嘆49歲的舒淇神奇凍齡，彷彿歲月痕跡不曾出現在她的臉上。

舒淇在隔天換上另一套全黑低胸禮服出席記者會，臉上依舊堆滿招牌笑容，在坎城明媚的陽光襯托下，更顯高貴優雅。另外，在「狂野時代」中特別演出的趙又廷也身著粉紅色襯衫，戴著墨鏡一身休閒登場，帥氣依舊。

趙又廷此次與電影「狂野時代」團隊出席坎城影展，而其實愛妻高圓圓日前也隨港片「風林火山」劇組登上坎城紅毯。但因兩部片放映時間不同，加上一個入選「主競賽單元」，另一個則是「午夜展映單元」，因此無緣看見夫妻倆在坎城影展同框畫面。

48歲巴西男星華格納莫拉，以「祕密特工」成為新科坎城影帝。（路透）
48歲巴西男星華格納莫拉，以「祕密特工」成為新科坎城影帝。（路透）

舒淇 坎城影展 趙又廷

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