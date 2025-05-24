坎城影展／得獎名單出爐舒淇擦肩影后 新科影后僅23歲

年僅23歲的法籍阿爾及利亞裔女星娜迪亞梅利蒂（Nadia Melliti），以電影「小女兒」（暫譯，The Little Sister）拿下本屆坎城影后。（路透）

第78屆坎城影展 於美東時間24日下午揭曉本屆獲獎電影，由舒淇 、易烊千璽主演的電影「狂野時代」，最終獲「評審團特別獎」，金棕櫚獎則由原本就呼聲極高的伊朗導演賈法潘納希（Jafar Panahi）新作「這只是一場意外」奪下。

本屆坎城影帝后部分，年僅23歲，首次擔任主演的法籍阿爾及利亞裔 女星娜迪亞梅利蒂（Nadia Melliti），以電影「小女兒」（暫譯，The Little Sister）拿下本屆坎城影后。影帝部分則由48歲巴西男星華格納莫拉（Wagner Moura），以電影「秘密特工」（The Secret Agent），成為新科坎城影帝。

另外，電影「情感的價值」（暫譯，Sentimental Value）則獲得本屆評審團大獎。由舒淇、易烊千璽主演、大陸導演畢贛執導的電影「狂野時代」，最拿下「評審團特別獎」，代表該片將得以跳過大陸電影的抽籤配額，直接在台灣上映。

第78屆坎城影展「主競賽」項目得獎名單

金棕櫚獎：賈法潘納希「這只是一場意外」

評審團大獎：尤沃金提爾「情感的價值」

最佳導演：克雷伯曼東沙費侯「秘密特工」

最佳男演員：華格納莫拉「秘密特工」

最佳女演員：娜迪亞梅利蒂「小女兒」（暫譯，The Little Sister）

評審團獎：奧利佛勒賽 「天堂和地獄之橋」（暫譯，Sirat）、瑪莎席林斯基「墜落之聲」（Sound of Falling）

評審團特別獎：畢贛「狂野時代」