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金卡戴珊6年實習畢業 將挑戰超難律師考試圓夢

編譯尤寶琪／綜合報導
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金卡戴珊在近幾年一直致力推動刑事司法改革。(圖／Balenciaga提供)
金卡戴珊在近幾年一直致力推動刑事司法改革。(圖／Balenciaga提供)

金卡戴珊(Kim Kardashian)日前已經完成了法律實習(legal apprenticeship)，取得參加加州律師考試的資格。距離追隨她父親的腳步成為律師，又更近了一步。

這位企業家和真人秀明星在社群媒體Instagram限時動態上，發布了她在比佛利山酒店(Beverly Hills Hotel)舉辦的小型慶祝會，限時動態中她戴著方帽子，面帶微笑。

在法律實習計畫中指導金卡戴珊的律師傑克森(Jessica Jackson)，稱這是「我們見過最鼓舞人心的法律旅程之一」。

金卡戴珊(中)已經完成了法律實習，取得參加加州律師考試的資格。(取材自Insta...
金卡戴珊(中)已經完成了法律實習，取得參加加州律師考試的資格。(取材自Instagram)

傑克森在影片中的發言指出：「六年前，卡戴珊懷著為正義而戰的強烈意願，加入了這個訓練計畫；沒有任何法律背景，也沒有靠著象牙塔裡的捷徑，只有一腔的決心，和堆積如山的法律案例書籍要閱讀。」

除了就讀法學院，加州還允許民眾可以在律師或法官的指導下實習；如果金卡戴珊通過了加州出了名艱難的律師資格考試，就可以成為執業律師。

律師傑克森表示，金卡戴珊「連續六年，每年48周，每周18小時」準時前來接受訓練。

金卡戴珊的已故父親羅伯特·卡戴珊(Robert Kardashian)是一名律師，曾在轟動全美的O.J.辛普森(O.J. Simpson)殺妻案中擔任辯護律師。

金卡戴珊在大約一周前，上巴黎法庭作證，講述自己在2016年遭受武裝搶劫中，擔心被殺的恐懼，而這就是讓她決定走上法律這條路的一個重要里程碑。

她5月13日在巴黎法庭上指出：「我那一瞬間確信他要強暴我。我真心以為自己死定了。」

金卡戴珊在近幾年一直致力推動刑事司法改革，並在2018年成功遊說總統川普，給「模範囚犯」艾莉絲．瑪麗．強生(Alice Marie Johnson)減刑；艾莉絲．瑪麗．強生因毒品相關罪行遭判終身監禁，不得假釋。

加州 實習計畫 比佛利山

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