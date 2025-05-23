阿湯哥「神祕」聖誕蛋糕甜入心 戴夫貝瑞主動討要

湯姆克魯斯的聖誕蛋糕，讓主持人戴夫貝瑞也想擁有。（路透 ）

「阿湯哥 」湯姆克魯斯 （Tom Cruise）主演的動作鉅片「不可能的任務」（Mission: Impossible）系列第8集「不可能的任務：最終清算」（Mission: Impossible – The Final Reckoning）近日在台灣搶先上映，榮登首周票房冠軍。本片不僅刷新「不可能的任務」系列在台開片首日票房新高，更勇奪2025年的單日票房冠軍。接下來將看北美和大陸的票房是否也能開紅盤。

近日忙於四處宣傳新片的阿湯哥，被「每日郵報」爆料「有一個祕密」，就是10多年來一直用一款美味的椰子磅蛋糕在聖誕節 招待他的好友，所以並不是每一個人都有幸可以吃到這個蛋糕。據悉目前有收到蛋糕的人，包含湯姆漢克斯（Tom Hanks）、「捍衛戰士」（Top Gun）葛倫鮑威爾（Glen Powell）、「黑豹」（Black Panther）女星安琪拉·貝瑟 (Angela Bassett)等人。

46歲主持人戴夫貝瑞 (Dave Berry)最近訪問阿湯哥，忍不住想要被加入「蛋糕名單」，他說：「我的鄰居艾力克斯·贊恩(Alex Zane)每年都會收到蛋糕，但他拒絕跟我分享，拍完照炫耀後就全部吃光光。」戴夫貝瑞厚臉皮問阿湯哥：「是否願意把我加到名單中？我想要惹惱艾力克斯。」阿湯哥幽默笑說：「太棒了！我加入，我們做吧。」

這款美味蛋糕是由Goldbelly製作，每個售價126美元，由一圈濕潤、奢華的椰子蛋糕、大塊甜白巧克力和一層奶油乳酪糖霜組成，上面還撒有烤椰子片。這個消息會走漏，是因為曾和阿湯哥合拍「夜訪吸血鬼」（Interview with the Vampire）的克絲汀·鄧斯特（Kirsten Dunst）在2015年受訪透露，「阿湯哥每年都會送我聖誕節蛋糕，真的太好吃了，椰子蛋糕配上白巧克力碎。在我家，它一天之內就被吃掉了。」