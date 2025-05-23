毆音樂製作人獲保釋 克里斯小子有望恢復巡演

克里斯小子被控2023年在倫敦一家夜店以酒瓶毆打一名音樂製作人致重傷。他21日以500萬英鎊交保獲釋。（路透資料照片)

美國饒舌歌手克里斯小子(Chris Brown)被控2023年在倫敦一家夜店以酒瓶毆打一名音樂製作人，致使對方重傷。他21日以500萬英鎊(約670萬美元)交保獲釋，可望下個月照原計畫展開世界巡迴演出。

上周克里斯小子被控蓄意造成他人嚴重身體損傷，被曼徹斯特(Manchester)一名地區法官下令羈押，巡演計畫面臨停擺危機。

南華克刑事法院(Southwark Crown Court)法官鮑姆加特納(Tony Baumgartner)表示，克里斯小子可以繼續巡演，包括在英國的幾站，但必須支付保釋金確保出庭。

克里斯小子本人並未出席法庭聽證會，他於索爾福德(Salford)一處監獄獲釋，上周他在當地一家飯店被逮捕。

他最初定於6月13日返回法庭，如果他持續被拘留，將錯過接下來歐洲巡演的頭兩晚演出。

現年36歲的克里斯小子被指控2023年2月最後一次巡演期間，在梅費爾(Mayfair)社區一家夜店無端攻擊製作人迪阿奧(Abe Diaw)。

上周檢察官漢娜·尼科斯(Hannah Nicholls)在曼徹斯特裁判法院(Manchester Magistrates' Court)指出，克里斯小子在夜店人群前以酒瓶襲擊迪阿奧數次，並對他拳打腳踢，過程被監視器拍下。

克里斯小子友人、38歲美國音樂人Hoody Baby(本名Omololu Akinlolu)也被指控襲擊。

兩人均未提出抗辯，並且都被下令於6月20日再次出庭。

克里斯小子2011年憑藉「F.A.M.E.」獲得他的第一座葛萊美 (Grammy)最佳R&B專輯獎，今年又以「11:11 (Deluxe)」第二次獲得最佳R&B專輯獎。

他的熱門歌曲包括「Run It」、「Kiss Kiss」、「Without You」。

克里斯小子巡演定於6月8日在荷蘭阿姆斯特丹開唱，7月回北美巡演。