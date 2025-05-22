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觀影說劇╱新版超人與機械惡棍搏鬥 預告搶先看

編譯陳韻涵／綜合報導
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新版「超人」７月將登上大銀幕。（取材自IMDb)
新版「超人」７月將登上大銀幕。（取材自IMDb)

即將於7月登上大銀幕的新版「超人」(Superman)官方預告片的前導預告短片公布，編導詹姆斯岡恩(James Gunn)讓觀眾耳目一新。

華納兄弟日前在YouTube官方頻道公布的「超人」15秒短片中，預告「抬頭仰望天空，一場超級盛事即將降臨」。

華納兄弟台灣預告

詹姆斯岡恩則透過昔稱「推特」(Twitter)的「X平台」發布另一段同為15秒的短片，內容顯示超人與名為「波拉維亞之槌」(Hammer of Boravia，暫譯)的機械惡棍搏鬥。

新聞周刊(Newsweek)報導，「波拉維亞之槌」是原始反派角色，但他並未出現在近期的原版漫畫中，而是可追溯至1939年的「超人」第二集。 

此外，迄今發布的電視廣告和預告片的片段中，隱約可見到波拉維亞的蹤影。

這並非超人在大銀幕上首次對戰身軀龐大的原創反派；在1987年的「超人第四集：太空對決」(Superman IV: The Quest for Peace)當中，克里斯多夫李維(Christopher Reeve)飾演的超人與核能超人(Nuclear Man)對抗，而此角色到了很久以後，才出現在漫畫書裡。

目前透露的劇情顯示，大衛科倫斯韋(David Corenswet)飾演的超人在新電影中似乎忙得不可開交。

我們已看到他與噴火怪獸(kaiju)、一名黑衣惡棍，或許是(也可能不是)奧特曼(Ultraman)搏鬥，如今再戰波拉維亞之槌。

這也難怪，超人需要隊友「超狗」氪普托(Krypto)、元素人(Metamorpho)、鷹女(Hawkgirl)、蓋加德納(Guy Gardner)和卓越先生(Mister Terrific)撐腰。

華納14日除了推出正式預告片之外，也會發行新海報，包括動態版的數位海報，紐約時報廣場(Times Square)也會同步釋出預告片。 

漫威(Marvel)續集電影「雷霆特攻隊*」(Thunderbolts*")5月2日上映後，超人接續在7月11日登場。

詹姆斯岡恩

超人和隊友「超狗」氪普托。（取材自IMDb)
超人和隊友「超狗」氪普托。（取材自IMDb)

奧特曼 太空 紐約時報

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